България

Задържаха двама мъже за домашно насилие в Сливен

На пострадалите жени е предложена правна помощ

22 август 2025, 13:50
Задържаха двама мъже за домашно насилие в Сливен
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама мъже са задържани от полицията в Сливен след сигнали за домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В четвъртък, около 17:00 ч., 62-годишна жена е подала сигнал, че 30-годишният ѝ син упражнява спрямо нея насилие и отправя заплахи. Той е задържан за срок от 24 часа, като е образувано досъдебно производство.

По-късно, около 23:24 ч., е получен сигнал за 42-годишен мъж в нетрезво състояние, проявил агресивно поведение спрямо жената, с която живее на семейни начала. Задържан е за 24 часа. По случая също е започнато досъдебно производство.

На пострадалите жени е предложена правна помощ.

Според информация от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане, жертвите на домашно насилие в Сливен могат да се обърнат за незабавна подкрепа към териториалните структури на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), органите на МВР, прокуратурата, общинската администрация, както и към националната гореща телефонна линия 0800 1 86 76. Линията е безплатна, анонимна и работи денонощно, като предоставя консултации и насочване.

Източник: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова    
Сливен домашно насилие мъже арест
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 9 часа
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 9 часа
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 9 часа
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 9 часа

Всичко от днес

