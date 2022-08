Киану Рийвс ще участва в телевизионна адаптация на "Дяволът в Белия град"

А ктьорът Киану Рийвс ще е звездата в телевизионната адаптация на бестселъра "Дяволът в Белия град", съобщи Асошиейтед прес.

Рийвс ще се превъплъти в образа на архитекта Даниъл Бърнам, който се опитва да се запише в историята с проектите си за панаирно градче, съобщи стрийминг платформата Hulu, която подготвя лимитирания сериал. Все още не е ясно кой ще изпълни другата водеща роля, на убиеца д-р Холмс.

Keanu Reeves will officially star in 'The Devil In The White City' for Hulu



The murder mystery takes place in 1983 and will be produced by Martin Scorsese and Leonardo DiCaprio



It is his first major U.S. TV role pic.twitter.com/i6jMDTVeVX