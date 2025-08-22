Голям пожар в склад за обувки в Пловдив (СНИМКИ)

П ожар засегна складово помещение за обувки в пловдивския квартал "Кючук Париж". Огънят е унищожил част от продукцията в него, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.
Своевременната реакция на седем екипа огнеборци от различни служби и автомеханична стълба са спрели разпространението на огъня към съседни помещения на други фирми.
Засегната площ е около 300 кв.м, а спасената площ е над 1100 кв.м, информира NOVA.
Огънят е локализиран. Работата на огнеборците продължава до доугасяне на тлеещи панели в самата конструкция.