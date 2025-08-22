Прокуратурата в Пловдив проверява сигнал за изоставени мъртви животни

Р айонна прокуратура-Пловдив разпореди проверка, след като се самосезира по публикации в медиите във връзка с това, че в района на бившия екарисаж в Пловдив са открити изоставени умъртвени животни и има опасност от замърсяване на околната среда, съобщиха от прокуратурата.

Дадени са указания и е възложено на органите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Пловдив да извършат незабавно всички необходими изследвания на мястото, за да се установи дали има риск за живота и здравето на хората, да изготвят доклад и да бъде предоставен на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Пловдив.

От Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Пловдив съобщиха, че се осъществява денонощен контрол, непрекъсната дезинфекция и стриктно спазване на мерките за биосигурност при обезвреждането на умъртвените животни, заразени с шарка по овцете и козите в града.

На територията на бившия екарисаж в Пловдив са разположени мобилни инсинератори – първоначално един, а впоследствие и втори, които унищожават животинските трупове при безопасни и контролирани условия. Мобилните инсинератори работят по всички европейски и национални изисквания, а на терен непрекъснато дежурят ветеринарни екипи и полицейски патрули.

От ОДБХ посочват, че кадрите, циркулиращи в публичното пространство, са стари и не отразяват актуалното състояние на площадката и предприетите мерки за биосигурност.

Поради технологичния капацитет е възможно в определен момент да се получи кратковременно натрупване на площадката. ОДБХ в Пловдив посочват още, че всички дейности се провеждат при стриктно спазване на мерките за биосигурност, извършва се непрекъсната дезинфекция и строг контрол, целящи недопускане на разпространение на заболяването.