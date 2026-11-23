Р им - вечният град, древната загадка не само за римляните, но и за целия съвременен свят. Какви ли тайни се крият под останките от една величествена империя и дали някога ще разберем всичко за един от най-красивите градове на света?

Колко ли още от Древен Рим остава скрито под земята - цели сгради, забравени улици, домове на заможни патриции, мозайки, стенописи и следи от всекидневието на хора, живели преди две хилядолетия? И колко от историите, които днес разказваме за Римската империя, всъщност все още чакат да бъдат дописани? В този град дори най-обикновените изкопни работи могат да се превърнат в истинско археологическо приключение, а всяка нова находка да преобърне досегашните представи за живота в една от най-великите цивилизации на Античността. Защото Рим не просто пази миналото си - той продължава да го разкрива, пласт по пласт, век след век.

Източник: личен архив/Елена Исаева

Рим е основан, според легендата за братята Ромул и Рем, през 753 г. пр. Хр. на брега на река Тибър. От малко селище той постепенно се превръща в център на Римската република, а впоследствие и на една от най-могъщите империи в историята. Именно тук се раждат идеи, закони, архитектурни решения и инженерни постижения, чието влияние продължава да се усеща и днес.

Градът е разположен върху седем хълма, а неговият исторически център съхранява забележителни свидетелства от почти три хилядолетия история. Колизеумът, Римският форум, Пантеонът и древните акведукти са само част от наследството, което разкрива мащаба на римската цивилизация. През 1980 г. историческият център на Рим е включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, а през 1990 г. обектът е разширен.

Рим е и град на необикновени исторически пластове - антични храмове и руини съжителстват с раннохристиянски базилики, ренесансови дворци и барокови площади. В неговите граници се намира и Ватиканът - най-малката независима държава в света, която е духовен център на католическия свят. Може би именно това преплитане на епохи, култури и цивилизации превръща италианската столица в място, което никога не разкрива всичките си тайни наведнъж.

Източник: личен архив/Елена Исаева

Вила или казарма на древните пожарникари?

Археолозите дават повече яснота по наскоро открита сграда, датирана около II век сл. Хр., украсена с мозайки и стенописи, която се намира в близост до Колизеума в Рим. Според една от хипотезите на специалистите тя може да е била част от казармите на древноримските пожарникари.

Досега са проучени напълно пет от общо осем помещения на постройката. Тя се намира в парка „Вила Челимонтана“ - бивша аристократична резиденция, чиито корени датират от XVI век. Мястото е разположено на хълма Целий - един от седемте хълма, върху които е изграден Древен Рим.

Сред най-интересните находки е мозайка с изображения на делфин, риба, омар и рак, разположени около голяма ваза. Археолозите са открили и останки от изрисуван таван, украсен с големи червени и сини кръгове.

Според археологическата служба композицията на мозайката има забележително сходство с друга, открита по-рано в казарма на пожарникари в Остия - древното пристанище на Рим, намиращо се на около 30 километра от столицата. Това сходство насочва към възможността новооткритата сграда да е била свързана с разположените наблизо казарми на Петата кохорта на вигилите (Vigiles) - пожарникарските подразделения в Древен Рим.

Ако тази хипотеза се потвърди, откритието ще даде възможност да бъде преоценен обхватът на един от най-значимите военни комплекси от епохата на Римската империя.

Източник: личен архив/Елена Исаева

По време на Римската империя вигилите отговаряли както за гасенето на пожари, така и за поддържането на обществения ред през нощта. Казармите им, разположени в близост до новооткритата сграда във Вила Челимонтана, използвали вода от намиращ се наблизо акведукт.

Съществува обаче и друга хипотеза, която на този етап учените не отхвърлят категорично - археолозите да са попаднали на богата патрицианска резиденция (domus), каквито са откривани и на други места по хълма Целий. В подкрепа на тази версия е наличието на изискана декоративна украса, характерна за подобен тип жилищни сгради.

По-нататъшно задълбочено проучване на материалите от разкопките и разкритите структури ще предостави допълнителна информация за новооткритата сграда.

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