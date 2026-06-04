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Варненският некропол - най-старото златно съкровище в света, мистерии и факти

Открийте тайните на Варненския некропол—сензационно откритие от халколита. Над 3000 златни предмета и уникални символични гробове доказват, че по българските земи е разцъфтяла най-ранната високоорганизирана култура с изумителна социална йерархия

Елена Исаева Елена Исаева

4 юни 2026, 09:49
Варненският некропол - най-старото златно съкровище в света, мистерии и факти
Източник: БТА

Б ългария е страна с много богата култура, история и древни традиции и обичаи. На нейната територия са откриване значителни количества ценни съкровища, предмети и артефакти, които са се оказвали изключително важни не само за историята на Балканите, но и за цяла Европа, че дори за света.

Една от най-значителните находки, когато говорим за златни древни съкровища е намерена във Варненския некропол – т.нар. Варненско златно съкровище. То не е само най-старото златно съкровище в света, но и най-уникалното такова.

Източник: БТА

Откритие от световна величина

През 1972 г., по време на изкопни работи в района на Варненското езеро е открит некропол, датиран от 4200 – 4000 година преди Христа. Уникалните предмети и накити, които са открити в него са предадени на уредника на музея в Дългопол – Димитър Златарски. Именно благодарение на него съкровището е било описано, оценено и запазено. Намереното злато се оказва истинска световна сензация – това е най-голямото количество обработено злато в света от този период, находка която ни поставя на челно място в световната карта на съкровищата.

Варненското златно съкровище тежи над 6.5 килограма като в самия некропол са били открити 294 гроба и над 3 000 украшения в тях. Самото съкровище е от каменно-медната епоха и доказва, че златото се е използвало и обработвало наравно с медта.

Източник: БТА

Значение на Варненското златно съкровище

Освен като изключителен археологически артефакт, съкровището дава ценна информация за обществената структура на праисторическите общества по нашите земи. Разнообразието и богатството на гробните дарове показва ясно наличие на социална йерархия и изявени личности с висок статус. Златните предмети не са били просто украшения, а символ на власт, престиж и духовна значимост. Те свидетелстват за развито занаятчийство и високо ниво на технологични умения за времето си. Също така находките подсказват за съществуването на търговски връзки и обмен между различни племена и региони.

Варненският некропол променя представите ни за развитието на цивилизацията в Югоизточна Европа, доказвайки, че тук е съществувала една от най-ранните сложни общества в света. Особен интерес представляват няколко изключително богати погребения, сред които най-известен е гроб №43. В него е открит скелет на зрял мъж, погребан с близо хиляда златни предмета, жезъл и множество престижни вещи. Богатството на инвентара подсказва, че той е заемал високо обществено положение – вероятно владетел, жрец или водач на общността. Наличието на такива разлики между отделните погребения е сред най-ранните доказателства за социална стратификация и формиране на обществен елит в праисторическа Европа.

Археолозите разграничават различни типове погребения – реални гробове с човешки останки и символични (кенотафи), в които липсва тяло, но са положени богати дарове. Това свидетелства за сложни религиозни вярвания и развит погребален ритуал. Откритите предмети разкриват и широки контакти с други региони, което предполага участие в далечни търговски мрежи.

Значението на Варненския халколитен некропол далеч надхвърля границите на България. Той променя представите за развитието на древните общества на Балканите, доказвайки, че още преди появата на първите цивилизации в Египет и Месопотамия в района на днешна България е съществувала високоорганизирана култура с развита металургия, социална йерархия и богата духовна традиция. Поради това некрополът се смята за един от най-ценните праисторически паметници в света и ключов източник за изучаването на ранната европейска цивилизация.

Източник: БТА

Какво крият част от гробовете?Top of Form

  • Гроб № 36 – символично погребение

Гробът е разположен в югоизточната част на некропола и съдържа изключително богат инвентар. Даровете са разпределени в различни зони на ямата и включват златни, медни, костни и керамични предмети. В северната част са открити черупки денталиум и медна брадва, в центъра – златен жезъл и гривни, а около тях – зооморфни апликации. В южната част са намерени мраморен съд, костен идол, кремъчна пластина и други предмети. Общият брой находки е 857, като златните предмети тежат 789 г. Погребението е датирано в халколита (V хил. пр. Хр.) и вероятно има ритуален характер.

  • Гроб № 2 – символично погребение на идол

Ямата е правоъгълна, с ориентация североизток–югозапад. В нея са открити слоеве от органична материя и червена охра, между които са положени предмети от злато, мед, кост, глина и кремък. В североизточната част има глинено релефно лице с богата златна украса – диадема, обеци, златни пластини за очи и уста, както и амулети на шията. Около него са открити керамични съдове, златни халки, костен идол, игла, кремъчна пластина и други предмети. Погребението се тълкува като ритуално и датира от V хил. пр. Хр.

Източник: БТА
  • Гроб № 3 – символично погребение на идол

Този гроб също е с правоъгълна форма и ориентация североизток–югозапад. В него са открити слоеве от охра и органична материя, както и богати дарове. В североизточната част е разположено глинено лице, украсено със златни елементи – диадема, обеци, пластини за черти на лицето и нанизи от мъниста с амулети. В ямата са намерени още керамични съдове, мраморен идол, златни апликации, кремъчна пластина, графит и множество черупки денталиум. Открити са и костни елементи, вероятно част от колан. Погребението е символично и датира от халколита (V хил. пр. Хр.).

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Автор: Елена Исаева
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