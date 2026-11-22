Т урските отбранителни компании „Байкар“ и „Рокетсан“ изстреляха торпедо от ново поколение от дрон в морето, съобщава „Дейли Сабах“.

Изпитателното изстрелване беше проведено с безпилотния апарат „Байрактар Акънджъ“, който успешно пусна от въздуха лекото торпедо от ново поколение „Орка“, произведено от „Рокетсан“. Кадри от изпитанието бяха споделени в социалните мрежи на компанията и на нейния председател на борда и главен технологичен директор Селчук Байрактар.

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При първия тест в залива Сарос торпедото безопасно се отдели от крилото на дрона „Байрактар ТБ3“, който обработва в реално време подводни акустични данни и влезе във водата в определената точка.

„Орка“ може да бъде изстрелвано от повърхностни платформи и от самолети и е в състояние да поразява подводни цели. С разнообразната си структура в противоподводната война той се очертава като ключов възпиращ фактор за сигурността на т. нар. „Синя родина“ - турската доктрина за морските зони на страната.

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„Орка“ е леко автономно торпедо от ново поколение с високоскоростно задвижване, активен и пасивен сонарен търсач и вътрешна система за насочване.