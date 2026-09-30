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Загадката Бегликташ - какво крият каменните гиганти на Странджа?

Бегликташ е древно тракийско светилище край Маслен нос, където планина и море се срещат. Огромните мегалити, слънчевите часовници и скалните олтари разкриват хилядолетни ритуали, посветени на Богинята-Майка и Бога-Слънце

Елена Исаева Елена Исаева

30 септември 2026, 13:10
Загадката Бегликташ - какво крият каменните гиганти на Странджа?
Източник: Елена Исаева/личен архив

В България има стотици магични и мистериозни места, които вълнуват съзнанието на учени и пътешественици от десетилетия. Всяко едно от тях притежава своя чар, магия и тайнственост, всяко е важно за нашата древна история и ни разкрива още едно парченце от един сякаш безкраен пъзел наречен „Древните български светилища“. Подобно място е и Бегликташ – светилището, пазител на морския бряг.

Бегликташ, известен и още като Беглик Таш, е едно от най-значимите праисторически мегалитни светилища в България. Намира се на около 5 км от Приморско и 40 км от Бургас, в района на Маслен нос, сред природата на мистичната Странджа планина и в близост до резерват „Ропотамо“.

Източник: Елена Исаева/личен архив

Светилището представлява ансамбъл от огромни сиенитни скални блокове, формирани в резултат на естественото изветряне на скалите на Росенския плутон. Част от тях обаче са били обработени от човека в сложни конфигурации. Някои от мегалитите достигат тегло около 100 тона, а върху скалната основа са изсечени кръгове, ямки, вани, канали, стъпала и различни символи.

Името „Беглик таш“ има турски произход. „Беглик“ означава данък в натура за феодалния владетел, а „таш“ означава „камък“. Според разпространеното обяснение преди Освобождението местните пастири плащали данъците си с добитък, който бил отвеждан именно в тази местност.

  • Светилище с хилядолетна история

В района са направени множество археологическите проучвания и данните показват, че Бегликташ е използван още през второто хилядолетие пр. Хр., като най-ранните находки свидетелстват за активност през късната бронзова епоха. Според археолозите светилището е функционирало в продължение на много векове и е изоставено в началото на IV век сл. Хр. Находките включват керамични съдове, каменни оръдия и оръжия, кремъци, глинени идоли, животински кости и монети. Те показват, че мястото е било използвано през различни исторически периоди – от бронзовата и желязната епоха до Античността.

Предполага се, че светилището е било свързано с тракийското племе скримиани, населявало района на Странджа. Според археологическите теории сакралното пространство е било посветено на култа към Великата богиня-майка и Бога-Слънце, както и към женското и мъжкото начало.

Източник: Елена Исаева/личен архив
  • Светилището и неговите древни ритуали и постройки

Интересното разположение на Бегликташ не е случайно. Светилището е изградено върху най-високата част на носа, с добра видимост към морето и околните възвишения. Това отговаря на древните представи за свещено място, разположено възможно най-близо до небето и свързващо земния и небесния свят.

Сред най-характерните структури са големите менхири и долменът, както и т.нар. „Маркови стъпки“, жертвени камъни, скално издълбани вани, седалки, канали и соларни символи. Археолозите са открили и четири култови огнища – есхари, в които са намерени останки от съдове, амфори, животински кости, каменни сечива и кремъчни ядра. В централната част е разкрита голяма каменна вана, в която са се събирали водите от радиални канали. Тези съоръжения, заедно с останалите скални структури, дават основание на изследователите да предполагат, че водата и дароприношенията са заемали важно място в религиозните практики.

Бегликташ впечатлява не само с мащаба на своите мегалити, но и с начина, по който те са били включени в сложна система от символи и ритуални пространства. Входът на светилището е ориентиран на югозапад и маркира главната ос изток–запад, около която са разположени основните елементи на комплекса.

Сред тях особено място заема т.нар. брачно ложе – камък, оформен като легло, върху което според археологическите интерпретации жрец и жрица символично пресъздавали свещения съюз между Бога Слънце и Богинята Майка. В близост се намира жертвеник с издълбани ямки, в които вероятно са били изливани четири свещени течности – вода, вино, мляко и растително масло.

Върху свещената площадка са разположени още трон, менхир с издълбана „стъпка на Бога Слънце“ и „стъпката на Богинята Майка“. Скалните вани и каналите са събирали дъждовна вода, използвана вероятно в ритуалните практики. Шестте ямки, известни като „Плеяди“, наподобяват разположението на звездния куп, макар тази хипотеза да остава недоказана.

Сред най-впечатляващите обекти е Апостол Таш – огромен сърцевиден мегалит, под който се оформя естествена ниша. На 22 юни слънчевите лъчи преминават през нея, което вероятно е имало календарно значение. Главният долмен, наричан „свещената пещера-утроба“, се свързва със символиката на женското начало, а лабиринтът от монолити вероятно е бил място за орфически обреди и ритуални изпитания.

Свещената площадка или още наречена „есхара“ представлява скална структура, която има пентаграми и фалически символи, които показват връзката между двете начала в природата – женското и мъжкото. Скалните вани (шарапаните) са събирали дъждовната вода, която е била важна за древните ритуали. Именно в тези вани са се смесвали четирите свещени течности – вода, вино, мляко и зехтин.

Друг важен елемент на светилището са слънчевите часовници. Те са 16 на брой, защото древните траки вярвали, че годината има 16 месеца всеки с по 22-24 дни. Часовниците са изработени толкова прецизно, че с абсолютна точност делили денят на 6 части, като всички 16 часовника показвали едно и също с изключителна прецизност.

В светилището е открита и постройка, наречена „Къщата на оракула“, като се предполага, че именно тя е от най-късния период на обитаване на светилището.

Източник: Елена Исаева/личен архив
  • Археологическите проучвания в района

Бегликташ е познат на българската археологическа наука още от теренните обхождания на Карел Шкорпил. През 1972–1973 г. мястото отново е посетено и описано от участниците в археологическата експедиция „Аполония – Странджа“. Системното археологическо проучване започва през 2002 г. под ръководството на Цоня Дражева и Димитър Недев. В периода 2002–2004 г. са изследвани основните структури на светилището, открити са множество артефакти и са разкрити останки от сграда, култови огнища, долмен, менхири и различни скални съоръжения.

Бегликташ и днес остава място, в което природата и човешката история се преплитат по един наистина необикновен начин. Огромните скални блокове, изсечените в тях знаци и съоръжения и откритите археологически находки разкриват част от света на хората, които преди хилядолетия са избрали това място за свой свещен център.

Бегликташ – хилядолетното светилище между планината и морето
18 снимки
Бегликташ
Бегликташ
Бегликташ
Бегликташ

Сред тишината на Странджа и непосредствено до морето Бегликташ продължава да съхранява следите от древни вярвания и ритуали, чието значение все още не е напълно разгадано. Именно тази смесица от история, природа и загадъчност превръща светилището в едно от най-впечатляващите места по българското Черноморие – място, което и днес сякаш пази своите тайни и приканва всеки посетител сам да ги открие.

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Автор: Елена Исаева
Бегликташ тракийско светилище мегалити Странджа Приморско древна история археология
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