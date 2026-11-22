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Г онка през центъра на София завърши със сблъсък на патрулен автомобил на Пето районно управление и откраднат ван, на бул. „Мадрид“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, съобщава NOVA.

Преследването започнало, след като шофьорът на вана отказал да се подчини на полицейско разпореждане да спре за проверка. Вместо това той натиснал газта и опитал да избяга от служителите на реда.

По време на бягството водачът преминал на червен светофар в района на Ректората на Софийския университет.

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Полицаите успели да прекратят преследването на кръстовището близо до градинката край Театър „София“. Там откраднатият автомобил се блъснал в ограда, след което в него се ударила полицейска кола.

Ванът бил откраднат от село Петърч, като сигналът за кражбата е подаден тази сутрин. По-късно автомобилът бил засечен от камерите за видеонаблюдение в София. А около 14:00 часа полицията получила информация къде се намира.

На брифинг от Столична дирекция на вътрешните работи уточниха, че по случая са задържани 29-годишен мъж и 28-годишна жена, които са в близки отношения и имат криминални прояви за престъпления против собствеността – кражби, грабежи, отнемане на автомобил, както и за леки телесни повреди. Водачът е тестван за алкохол и наркотици, като пробата му за метамфетамин е положителна.