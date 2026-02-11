Самуиловата крепост - тихият свидетел на една невиждана жестокост

И стория, култура и мистика се преплитат в различни сложни нишки, за да „изплетат“ нашата прекрасна България. Земите ни са свидетели на славни битки, тежки изпитания, страдания, но и капчица надежда, без която не може да се живее. Всяка крепост, паметник или друга историческа забележителност, която е оцеляла до днес, нашепва за едно славно минало, пълно с герои, битки и много проляти сълзи, пот и кръв. Такова място е и Самуиловата крепост, която е тихият страж, който пази историята на една невиждана жестокост.

Източник: БТА

Зад древните стени на крепостта сякаш времето спира, а ехото от миналото прониква в съзнанието ни. Всяка каменна плоча носи отпечатъка на труда и мечтите на хората, които са я издигнали и защитавали. Мястото пленява със своята грубовата красота и тайнственост, като напомня за непреходната сила на духа. Дори днес, когато вятърът шепне през разрушените стени, чувството за величие и трагедия остава живо. Самуиловата крепост не е просто архитектурен паметник – тя е огледало на историята, което отразява нашата идентичност и националната ни памет.

Местоположение

Самуилова крепост се намира на 16 км западно от град Петрич, в посока към ГКПП Златарево, на границата между България и Северна Македония. Тя се намира на хълма Куфалница, на десния бряг на река Струмешница, между планините Беласица и Огражден, в т.нар. Ключка клисура. Местоположението ѝ е много стратегическо — от тук се е контролиран целият проход, използван още от древността като важен път между двете планини. Районът около крепостта е благоустроен, с пешеходни алеи, мостове и паркинг, а оттам посетителите могат да се насочат към подножието на хълма, където започва маршрутът към археологическия обект.

Източник: БТА

Историческо развитие на района

Крепостта е построена вероятно между 1009 и 1013 година по време на управлението на цар Самуил и е част от мащабна система от отбранителни съоръжения, простираща се над 8 километра. Тя служи за контрол над Ключката клисура и като важна точка на цялата отбранителна система, която е била изградена за защита срещу византийските нашествия.

Византийските хронисти от XI век, като Йоан Скилица, Георги Кедрин и Йоан Зонара, описват преграждането на прохода с широка преградна стена – дема, като част от тази отбранителна система. Археологическите разкопки показват, че крепостта е изградена върху основите на тракийско и ранно славянско селище и представлява землено укрепление с три концентрични вала, два рова и наблюдателна кула.

Първият вътрешен ред е сложна конструкция с ядро от камъни и пръст, укрепено с дървени греди, а гребенът му е завършвал с широка каменна стена. На най-високата част на хълма са открити правоъгълни каменни основи на дървена кула, която е служела за наблюдение и отбранителен пункт. Вторият и третият вал имат единна структура на насипа, създавайки силна защитна линия.

Източник: БТА

Трагедията на 1014 г.

През лятото на 1014 г. около крепостта се състои историческата Беласишка битка. Българската армия, водена от цар Самуил, се изправя срещу византийските войски на император Василий II. Българските войници са разгромени, а пленените 14 000 войници са ослепени, като на всеки сто души е оставен по един едноок водач. Това жестоко действие остава като историческа бележка за безпрецедентната византийска жестокост и дава на императора прозвището „Българоубиец“.

Цар Самуил успява да избяга, но след като вижда състоянието на войската си, сърцето му не издържа и той умира скоро след тези събития. Именно затова Самуилова крепост е символ на героизъм, трагедия и национална памет.

Източник: БТА

Археологически обект и музей

Археологическият обект включва 40 консервирани малки землянки, т.нар. „Голяма землянка“, руини на наблюдателна кула и естествен парк. По време на Първата световна война археологът Богдан Филов, заедно с Йордан Иванов, документира останките и правилно оценява стратегическата им роля в битката при Беласица.

Националният парк-музей „Самуилова крепост“ е открит официално на 23 октомври 1982 г. и е обект на Историческия музей в Петрич. На хълма е издигната величествена бронзова фигура на цар Самуил, проектирана от професор Борис Гондов, както и четири бетонни пилона върху руините на средновековната кула. Оттам посетителите се наслаждават на панорамна гледка към Ключката клисура и околните планини.

От 2003 г. крепостта е включена в списъка на 100-те национални туристически обекта на Българския туристически съюз, което я прави важен културен и туристически център в Югозападна България.

Източник: БТА

Природа и туристически маршрути

Пътят към крепостта минава покрай река Струмешница и живописни зелени площи, като съчетава разходка сред природата с историческо преживяване. Районът предлага множество възможности за разходки и наблюдение на местната флора и фауна, а панорамните гледки към Беласица и Огражден планина създават незабравимо впечатление.

Източник: БТА

Самуилова крепост не е просто археологически паметник – тя е живо свидетелство за българската история, символ на героизъм и мъдростта на стратегическото укрепление, което е оцеляло през вековете. Крепостта е запечатала в себе си завинаги виковете на ослепените войници, ужаса на деянието и жестокостта на византийците. Този момент от нашата славна история се определя от историци и учени като една от най-големите жестокости от страна на Византия. Мястото е величествено и не само заради мащабите на някогашния градеж, ами заради духа на българските войници, който ще остане вечно жив в българската памет. Не бива да забравяме историята си, не трябва и да я омаловажаваме, а трябва да се гордеем с нея, да я помним и да почитаме всички онези знайни и незнайни герои, които са дали живота си за България. Народ, който не познава миналото си, няма бъдеще! Помнете!

