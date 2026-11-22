И зраелската армия и Централното командване на САЩ са постигнали съгласие за разработване на съвместни планове за случай на ескалация спрямо Иран, съобщиха израелски медии в събота вечерта.

Тръмп подготвя нова „Епична ярост“ срещу Иран след изборите в САЩ

Израелският телевизионен канал „Канал 13“ (Channel 13) предаде, че израелската армия е потвърдила наличието на съвместни планове с Централното командване на САЩ (CENTCOM) и е предупредила, че моментът за война „наближава“. Въпреки това, според канала, неназован високопоставен израелски офицер е заявил, че по време на посещението на командващия CENTCOM Брад Купър в Тел Авив не е било обсъждано решение за нападение срещу Иран. В доклада се посочва, че според оценките на израелските служби за сигурност, вероятността от подновяване на войната с Иран не е по-голяма, отколкото е била през последните дни. Нивото на военна готовност на Израел остава високо, но все още не е достигнало своя максимум, допълват от телевизията. Според „Канал 13“, оценките на израелската армия подсказват, че „е дошло времето президентът на САЩ Доналд Тръмп да вземе решение за предприемане на действия спрямо Иран“.

Това съобщение идва след месеци на напрежение, започнали след като САЩ и Израел нанесоха военни удари по Иран на 28 февруари. В отговор Техеран предприе атаки срещу Израел, както и срещу обекти, определени от него като американски военни съоръжения в арабски държави. На 18 юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство и започнаха преговори, но те не отбелязаха съществен напредък поради разногласия относно корабоплаването и сигурността в Ормузкия проток. През юли сблъсъците се възобновиха, въпреки продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на конфликта. Тристранна среща, фокусирана върху военната готовност

В сряда, в Тел Авив, Купър се срещна с началника на Генералния щаб на израелската армия Еял Замир и с ръководителя на „Мосад“ Роман Гофман, на фона на подготовката за евентуални нови атаки срещу Иран. В изявление израелската армия посочва, че Замир и Купър са направили „съвместна и всеобхватна оценка на обстановката“, като са обсъдили регионалните процеси и общите предизвикателства пред сигурността. Двамата командири са обсъдили също „значението на задълбочаването на стратегическото и оперативно сътрудничество между двете армии, укрепването на координацията и повишаването на съвместната готовност за реагиране при различни сценарии“, се добавя в съобщението. Израелската армия не уточнява кои сценарии са били обсъждани, нито дали разговорите са били пряко насочени към Иран.

Израел обяви повишена бойна готовност

Израелският вестник „Йедиот Ахронот“ обаче съобщи в сряда, че срещата на Купър със Замир е била съсредоточена върху военната готовност за евентуално възобновяване на войната срещу Иран. Срещата се проведе на фона на информации за засилени военни приготовления от страна на Израел. На 11 ноември израелската обществена медия „Кан“ съобщи, че кабинетът по сигурността на страната е разпоредил на армията да повиши готовността си за евентуално нападение срещу Иран.