„Македонската страна с право се съмнява дали няма да има още едно вето, ако направи тази стъпка и добави българите в конституцията. Но, от друга страна, Македония трябва да изпълни това условие, за да влезе в ЕС. Това е мое предположение, но също така нито аз, нито Албания някога ще спрем пътя на Македония към ЕС“, заяви албанският премиер Еди Рама в разговор с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски днес, предаде местната медия „Вечер“.

Той направи този коментар във връзка с неотдавнашното си изявление пред Българската национална телевизия, в което се обяви в подкрепа на промените в конституцията на Северна Македония. По думите му това изявление трябва да се разглежда в по-широк контекст, а не само чрез отделни части от него.

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„Това са вътрешни въпроси на една държава. Ние, разбира се, сме наясно с действителността, не я пренебрегваме и също така сме готови да работим заедно и винаги предлагаме решения за преодоляване на това предизвикателство“, каза от своя страна Мицкоски и допълни, че е сигурен, че и двете страни „един ден ще седнат на една маса в Брюксел и ще бъдат част от Европейския съюз“.

Днес Рама е на посещение в Северна Македония за въвеждане на системата „One Stop Shop“ на граничния контролно-пропускателен пункт „Кяфасан“ между Албания и Северна Македония. Рама и Мицкоски определиха инициативата като значително ускоряване на преминаването през най-натоварения граничен пункт, повишаване на доверието между двете държави, но и важна крачка напред в сътрудничеството им по пътя към членство в ЕС.

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С новата система преминаването на границата през този пункт ще става само с едно спиране, една проверка и едно регистриране. В изказването си на церемонията македонският премиер Мицкоски каза, че новата система има голямо значение за подобряване на сътрудничеството между двете съседни държави.

„Очаквам този начин на работа да продължи и на другите гранични пунктове, които имаме със западната ни съседка Албания, и така допълнително да укрепим връзките между хората от двете страни на границата. Системата също така ще допринесе за развитието на туризма и за по-доброто използване на туристическите възможности на двете страни“, посочи Мицкоски.