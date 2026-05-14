Българската следа на Антарктида: История и наука на Ледения континент

От първата експедиция през 1987 г. до собствения изследователски кораб и модерната база на остров Ливингстън – научните постижения и приноса на проф. Христо Пимпирев за утвърждаването на България като полярна нация

Елена Исаева

14 май 2026, 11:19
Л еденият континент десетилетия наред омайва хората със своята сурова, бяла красота. Антарктида е място като никое друго. Усещаш, се си накрая на света, но в същото време имаш чувството, че това е само началото. Под повърхността на вечните ледове се крият живот, мистерии и чудни светове, които чакат да бъдат открити или да бъдат забравени завинаги. Какви тайни се крият под дебелите ледове?

Какво още обитава континента, освен пингвини и тюлени и каква е българската следа, която е оставена в далечния юг за бъдещите поколения? Антарктида има способността да те очарова, заплени и омагьоса и всеки, който се е докоснал до нейната уникална природа споделя, че част от него завинаги остава някъде там, в ледената пустиня на света.

През годините българските полярни експедиции са достигали до Антарктида с помощта на чуждестранни кораби – испански, чилийски и други съдействия, които са осигурявали транспорта до Ледения континент. От 2021 г. обаче България разполага със собствен изследователски кораб, напълно оборудван за нуждите на полярните мисии и научната работа на екипите. Това е важна стъпка напред, защото за първи път в морската история на страната българският флаг се развява в Световния океан и достига чак до бреговете на Антарктида.

На самия континент всяка година се реализират различни научни проекти, внимателно планирани и подготвени предварително. Екипите, които работят там, са съставени от специалисти от различни научни области – геология, биология, география, климатология и други. Тази интердисциплинарност позволява по-задълбочено изследване на уникалната антарктическа среда и нейните промени.

  • Първата българска експедиция

Първата българска антарктическа експедиция се осъществява между ноември 1987 г. и април 1988 г. Началото ѝ е поставено от мечтата на група млади учени, които си поставят целта да достигнат до Ледения континент и да започнат неговото научно изследване. Постепенно тази идея се превръща в реален проект с ясна научна цел и международно значение. Именно по повод сто годишнината на висшето учебно заведение се провежда и първата в българската история експедиция до ледената земя.
Ключова роля в реализирането ѝ има проф. Христо Пимпирев – геолог от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, чиито усилия и отдаденост са решаващи за българското присъствие в Антарктида. Благодарение на неговата работа се създават условия за бъдеща постоянна база на континента, която по-късно носи името на университета. Така тази експедиция поставя началото на българските полярни изследвания и утвърждава страната като част от международната научна общност в Антарктида.

Интересни факти, свързани с българската следа

    • Българската база на ледения континент се намира на остров Ливингстън.
    • На Антарктида има множество местности с български имена, открити и дадени от наши учени – връх Левски, хълм Хитър Петър, остров Кабиле, Карнобатски проход, хребет Левски, Тангра планина, връх Мадара, връх Люлин, залив Слънчев бряг и други.
    • Първият българин стъпил на южния полюс е професор Христо Пимпирев, който е и председател на Българския антарктически институт и водач на всички експедиции. Професор Пимпирев забива българския флаг на най-южната точка на света на 7 януари 2013 г.
    • Българското присъствие в Антарктида започва още през 1967 г. с участие на български учен в съветска експедиция, което поставя основата на бъдещата научна дейност.
    • Първата самостоятелна българска антарктическа експедиция е проведена през 1987–1988 г. и включва малък екип учени, които работят в условия на международно сътрудничество.
    • През 1988 г. е създадена първата българска база на остров Ливингстън, като първоначално тя представлява преустроена постройка, предоставена от друга държава.
    • Българската антарктическа дейност се организира и координира от Български антарктически институт, който отговаря за експедициите, научните програми и международното сътрудничество.
    • От 1993 г. базата Св. Климент Охридски функционира като постоянен научен център, който се разширява и модернизира през годините.

• Базата се намира на остров Ливингстън от архипелага Южни Шетландски острови – район с относително по-достъпен климат за Антарктида.
    • Условията на живот в базата са сурови – силни ветрове, ниски температури и ограничени ресурси, което изисква специална подготовка на участниците.
    • Всяка експедиция продължава няколко месеца, обикновено през антарктическото лято, когато условията позволяват активна работа.
    • Придвижването до базата включва сложна логистика – самолетни полети до Южна Америка и след това корабен транспорт до остров Ливингстън. За една експедиция се транспортират големи количества техника, гориво, храна и научна апаратура, което изисква прецизно планиране.
    • Българските учени провеждат изследвания върху климатичните промени, включително наблюдение на ледници и температурни колебания.
    • Глациологичните изследвания включват анализ на движението и топенето на ледниците, което е важно за разбирането на глобалното затопляне.
    • Геоложките проучвания дават информация за структурата и историята на Антарктическия континент.
    • Биологичните изследвания се фокусират върху адаптацията на микроорганизми, растения и животни към екстремни условия.
    • Провеждат се и медицински изследвания върху влиянието на изолацията и екстремната среда върху човешкия организъм.
    • Български учени участват в международни научни проекти и обмен на данни с други антарктически програми.
    • В базата са изградени лаборатории, жилищни помещения, складове и комуникационни съоръжения. През годините базата се разширява с нови модули и подобрена инфраструктура, включително модерни средства за комуникация.

    • Българските експедиции допринасят за създаването на подробни карти на района около остров Ливингстън.
    • Научните резултати се публикуват в международни списания и се представят на научни конференции.
    • България е страна по Антарктическия договор, който гарантира използването на континента само за мирни и научни цели.
    • Експедициите включват не само учени, но и инженери, лекари, логистици и техници.
    • Участниците преминават специална подготовка за работа в екстремни условия и за оцеляване при аварийни ситуации.

Българското присъствие в Антарктида има и образователно значение, като вдъхновява интерес към науката и географията. Антарктическите мисии се превръщат в символ на научния потенциал и международното сътрудничество на България.

