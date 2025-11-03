Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

Н яма по-добър начин да опознаем родината от това да посещаваме постоянно нови и нови места, да попиваме с душа и сърце историята, културата и всички онези малки особености, които правят едно място уникално. Днес ще ви разкажа за един малък, но значим град, за едно късче от българската история и култура, до което всеки трябва да се докосне – град Правец.

Град Правец е много повече от езеро и дом на компютъра. Той е пропит с история, култура и интересни стари и нови забележителности, които биха могли да се разгледат в рамките на еднодневна екскурзия.

История на Правец – от древността до наши дни

След от живот по тези земи има още от времето на траките – надгробни могили, крепостни останки, както и римски пътища и мостове. Първите заселници вероятно са били от тракийското племе трибали. Името „Правец“ произхожда от старобългарската дума „правьць“ – „прав път“, което подсказва и стратегическото значение на мястото и е една от основните причини да се запази и до днес.

Източник: Елена Исаева/личен архив

През Античността и Средновековието укрепленията около Правец имат важна отбранителна роля в старопланинската система. През тези земи минавали два значими пътя – от Видин към Македония и от София към Никопол. В района преминават войските на Филип II Македонски (339 г. пр. Хр.), византийския император Исак II Ангел (1188 г.) и българския цар Михаил Шишман (1330 г.). Първите писмени сведения за селището датират от XV век. В османските регистри Правец е отбелязан като дервентджийско (проходно) село, чиито жители пазят планинския проход и са освободени от някои данъци. През XVI–XVII век Правец се развива под влиянието на близкия рударски център Етрополе. Жителите се занимават с ковачество, златарство и въглищарство, а културното влияние на Етрополския манастир „Св. Троица“ подпомага съхраняването на българския дух и книжовност.

В следващите столетия селището преживява тежки времена – природни бедствия, чумни епидемии, ислямизационен натиск и кърджалийски нападения. След упадъка на рударството местните хора се преориентират към земеделие, скотовъдство и занаятчийство. Старото селище е изоставено, а населението се разпръсва из махалите на котловината.

Въпреки изпитанията, през Възраждането Правец отново процъфтява. Още през 1820 г. е открито килийно училище, а по-късно се възстановяват храмът „Вси Светии“ и манастирът „Св. Тодор Тирон“. След построяването на Мидхадовия път (1866 г.) селото се превръща във важен търговски център с прочутите Правешко-чепилски ханове.

Източник: Елена Исаева/личен архив

През 1870 г. Васил Левски основава в селото революционен комитет, който активно участва в подготовката на обира на турската хазна при Арабаконак (1872 г.). Трима правчани загиват в изгнание заради участието си. Местни жители се включват и в четите на Хаджи Димитър, Стефан Караджа и Христо Ботев, както и в Българското опълчение по време на Руско-турската война (1877–1878 г.). След Освобождението Правец е най-голямото село в Орханийската околия. Населението се занимава със земеделие, търговия и овощарство – известна е правешката сливова ракия и боза.

След 1944 г. селото значително променя своя облик и се изграджат редица обществени сгради. В Правец възниква Комбинатът по микропроцесорна техника, което му придава един по-индустриален облик. Именно тук се прави и известният на всички компютър „Правец“. Градът е родно място на Тодор Живков – дългогодишен държавен и партиен лидер на България.

На 16 октомври 1981 г. Правец е обявен за град по повод 1300-годишнината от създаването на българската държава – символ на дългия му исторически път от древното тракийско селище до съвременен индустриален център.

Източник: Елена Исаева/личен архив

Забележителности в Правец и района

В град Правец и района може да посетите доста места и в същото време всички те могат да бъдат поместени в еднодневна екскурзия. Първото място, което не бива да пропускате е Историческият музей на града, който се намира на самия център до общината. В него е поместена историята на района, интересни артефакти и много фотографии, които показват как се е развивал човека и бита му в региона. Друго интересно място за разглеждане е къщата-музей на Тодор Живков. Макар и противоречива личност, той си остава важна част от нашата история. В музея до оригиналната къща ще може да видите някои лични вещи, история на компютрите „Правец“ и много други интересни неща.

Следващата спирка по екскурзията ви из Правец може да бъде езерото извън града, което е много красиво за разходка и почивка. До него се намира и новооткритият парк „България ленд“, в който ще може да се насладите на повече от 40 макета на важни сгради и обекти в България, като Царевец, Народния театър „Иван Вазов“, Мелник, Райското пръскало, Плевенската панорама, Катедралата „Александър Невски“ и много други. В този парк се намира и единственият подводен подобен макет на Балканите. Освен това почти всеки обект има аудио информация на български и английски, а пък разходката из парка с макетите става под съпровод на хубави, български песни.

Освен тези забележителности, можете да се разходите и до Правешкия манастир „Св. Теодор Тирон“, който се намира само на няколко километра от града. Мястото е изключително спокойно и предлага възможност за кратка почивка сред природата и духовна наслада. Ако сте любители на планинските пътеки, в района има и няколко туристически маршрута, които водят до красиви гледки към Стара планина и околните села. За любителите на спорта Правец предлага и голф игрище от международен клас, както и възможности за колоездене и разходка с лодка около езерото. Ако пък решите да останете за уикенда, в района има няколко хотела и къщи за гости, които предлагат чудесни условия за отдих. Правец е малък, но изключително подреден и приветлив град, който умело съчетава история, природа и съвременни удобства.

Още от автора:

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

50 интересни факта за българските планини

Магичната красота на Царска Бистрица

Шумерите: Цивилизацията, която даде старт на човешката история

Между невинност и съблазън: Жената в света на Ботичели

Махала Баба Стана - историята на една чудна местност, която остава скрита за мнозина

Тайните на Античната куполна гробница край Поморие, в която времето е спряло

30 интересни факта за Райна Княгиня

Рилската света обител в 30 уникални факта

Какво трябва да знаем за една от най-страшните природни стихии – земетресенията

Земята отвътре – какво се крие под земната повърхност – интересни факти и теории

Тъмната страна на Луната – факти и спекулации около земния спътник

Образователни постижения през Възраждането – кое е най-значимото и защо?

Назад към корените ни: Кои са най-чудатите факти за българските владетели

Уникалната и странна съдба на църквата "Света София" в столицата

Тайните на ароматерапията и как да я използваме ефективно в нашето ежедневие

Мистериите по българските земи – какво знаем за древния град Хераклея Синтика

Днес знаем цената на всичко, но не и истинската стойност на важните неща

30 невероятни факта за ацтеките

Какво се крие зад фамилията Рокфелер?

Проверете знанията си: 50 географски факта за България

„Аз съм държавата“: Лудостта на Краля Слънце и „позлатената клетка“ Версай

Електронната мъгла, буря и извънземни: Какво се крие зад легендата на Бермудския триъгълник?

Кои са най-известните учени на всички времена и какви мистерии се крият зад тях?

Най-мистериозните места в България

50 невероятни факта за историята и културата на Япония

Най-интересните теории за Светия граал

Легенди и интересни истории, свързани с българските върхове

3 от най-мистериозните места в България

3 от най-мистериозните места в света

Най-интригуващите факти за Космоса

Копривщица: Градът, който носи духа, бита и културата на миналите времена

Кой е крал Артур и кои са най-популярните легенди за него?

Кои са най-интересните и мистериозни тайни общества?

Известни символи в световната история и тяхното тълкувание

5 неща, които психически стабилните хора НЕ правят

Село Чавдар през древността и античната епоха – една неразказана история

Предизвикателен, но уникален: Защо периодът на бременност е толкова специален

Какви тайни крие човешкото тяло – интересни факти

Вярвате ли в духове: Мит или реалност са призраците

Египетски мистерии: Завладяващите митове на древната цивилизация

Лайката: Защо е толкова полезна и какви са нейните приложения

Кои са най-популярните легенди, свързани с Пирин планина

Кой е Волтер и какво се крие зад философската му същност?​