България

Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

Градът е родно място на Тодор Живков – дългогодишен държавен и партиен лидер на България

Елена Исаева Елена Исаева

3 ноември 2025, 06:35
Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец
Източник: Елена Исаева/личен архив

Н яма по-добър начин да опознаем родината от това да посещаваме постоянно нови и нови места, да попиваме с душа и сърце историята, културата и всички онези малки особености, които правят едно място уникално. Днес ще ви разкажа за един малък, но значим град, за едно късче от българската история и култура, до което всеки трябва да се докосне – град Правец.

Град Правец е много повече от езеро и дом на компютъра. Той е пропит с история, култура и интересни стари и нови забележителности, които биха могли да се разгледат в рамките на еднодневна екскурзия.

  • История на Правец – от древността до наши дни

След от живот по тези земи има още от времето на траките – надгробни могили, крепостни останки, както и римски пътища и мостове. Първите заселници вероятно са били от тракийското племе трибали. Името „Правец“ произхожда от старобългарската дума „правьць“ – „прав път“, което подсказва и стратегическото значение на мястото и е една от основните причини да се запази и до днес.

Източник: Елена Исаева/личен архив

През Античността и Средновековието укрепленията около Правец имат важна отбранителна роля в старопланинската система. През тези земи минавали два значими пътя – от Видин към Македония и от София към Никопол. В района преминават войските на Филип II Македонски (339 г. пр. Хр.), византийския император Исак II Ангел (1188 г.) и българския цар Михаил Шишман (1330 г.). Първите писмени сведения за селището датират от XV век. В османските регистри Правец е отбелязан като дервентджийско (проходно) село, чиито жители пазят планинския проход и са освободени от някои данъци. През XVI–XVII век Правец се развива под влиянието на близкия рударски център Етрополе. Жителите се занимават с ковачество, златарство и въглищарство, а културното влияние на Етрополския манастир „Св. Троица“ подпомага съхраняването на българския дух и книжовност.

В следващите столетия селището преживява тежки времена – природни бедствия, чумни епидемии, ислямизационен натиск и кърджалийски нападения. След упадъка на рударството местните хора се преориентират към земеделие, скотовъдство и занаятчийство. Старото селище е изоставено, а населението се разпръсва из махалите на котловината.

Въпреки изпитанията, през Възраждането Правец отново процъфтява. Още през 1820 г. е открито килийно училище, а по-късно се възстановяват храмът „Вси Светии“ и манастирът „Св. Тодор Тирон“. След построяването на Мидхадовия път (1866 г.) селото се превръща във важен търговски център с прочутите Правешко-чепилски ханове.

Източник: Елена Исаева/личен архив

През 1870 г. Васил Левски основава в селото революционен комитет, който активно участва в подготовката на обира на турската хазна при Арабаконак (1872 г.). Трима правчани загиват в изгнание заради участието си. Местни жители се включват и в четите на Хаджи Димитър, Стефан Караджа и Христо Ботев, както и в Българското опълчение по време на Руско-турската война (1877–1878 г.). След Освобождението Правец е най-голямото село в Орханийската околия. Населението се занимава със земеделие, търговия и овощарство – известна е правешката сливова ракия и боза.

След 1944 г. селото значително променя своя облик и се изграджат редица обществени сгради. В Правец възниква Комбинатът по микропроцесорна техника, което му придава един по-индустриален облик. Именно тук се прави и известният на всички компютър „Правец“. Градът е родно място на Тодор Живков – дългогодишен държавен и партиен лидер на България.

На 16 октомври 1981 г. Правец е обявен за град по повод 1300-годишнината от създаването на българската държава – символ на дългия му исторически път от древното тракийско селище до съвременен индустриален център.

Източник: Елена Исаева/личен архив
  • Забележителности в Правец и района

В град Правец и района може да посетите доста места и в същото време всички те могат да бъдат поместени в еднодневна екскурзия. Първото място, което не бива да пропускате е Историческият музей на града, който се намира на самия център до общината. В него е поместена историята на района, интересни артефакти и много фотографии, които показват как се е развивал човека и бита му в региона. Друго интересно място за разглеждане е къщата-музей на Тодор Живков. Макар и противоречива личност, той си остава важна част от нашата история. В музея до оригиналната къща ще може да видите някои лични вещи, история на компютрите „Правец“ и много други интересни неща.

Следващата спирка по екскурзията ви из Правец може да бъде езерото извън града, което е много красиво за разходка и почивка. До него се намира и новооткритият парк „България ленд“, в който ще може да се насладите на повече от 40 макета на важни сгради и обекти в България, като Царевец, Народния театър „Иван Вазов“, Мелник, Райското пръскало, Плевенската панорама, Катедралата „Александър Невски“ и много други. В този парк се намира и единственият подводен подобен макет на Балканите. Освен това почти всеки обект има аудио информация на български и английски, а пък разходката из парка с макетите става под съпровод на хубави, български песни.

Правец - градът, в който древността среща технологиите и природата
38 снимки
Правец
Правец
Правец
Правец

Освен тези забележителности, можете да се разходите и до Правешкия манастир „Св. Теодор Тирон“, който се намира само на няколко километра от града. Мястото е изключително спокойно и предлага възможност за кратка почивка сред природата и духовна наслада. Ако сте любители на планинските пътеки, в района има и няколко туристически маршрута, които водят до красиви гледки към Стара планина и околните села. За любителите на спорта Правец предлага и голф игрище от международен клас, както и възможности за колоездене и разходка с лодка около езерото. Ако пък решите да останете за уикенда, в района има няколко хотела и къщи за гости, които предлагат чудесни условия за отдих. Правец е малък, но изключително подреден и приветлив град, който умело съчетава история, природа и съвременни удобства.

Още от автора:

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

50 интересни факта за българските планини

Магичната красота на Царска Бистрица

Шумерите: Цивилизацията, която даде старт на човешката история

Между невинност и съблазън: Жената в света на Ботичели

Махала Баба Стана - историята на една чудна местност, която остава скрита за мнозина

Тайните на Античната куполна гробница край Поморие, в която времето е спряло

30 интересни факта за Райна Княгиня

Рилската света обител в 30 уникални факта

Какво трябва да знаем за една от най-страшните природни стихии – земетресенията

Земята отвътре – какво се крие под земната повърхност – интересни факти и теории

Тъмната страна на Луната – факти и спекулации около земния спътник

Образователни постижения през Възраждането – кое е най-значимото и защо?

Назад към корените ни: Кои са най-чудатите факти за българските владетели

Уникалната и странна съдба на църквата "Света София" в столицата

Тайните на ароматерапията и как да я използваме ефективно в нашето ежедневие

Мистериите по българските земи – какво знаем за древния град Хераклея Синтика

Днес знаем цената на всичко, но не и истинската стойност на важните неща

30 невероятни факта за ацтеките

Какво се крие зад фамилията Рокфелер?

Проверете знанията си: 50 географски факта за България

„Аз съм държавата“: Лудостта на Краля Слънце и „позлатената клетка“ Версай

Електронната мъгла, буря и извънземни: Какво се крие зад легендата на Бермудския триъгълник?

Кои са най-известните учени на всички времена и какви мистерии се крият зад тях?

Най-мистериозните места в България

50 невероятни факта за историята и културата на Япония

Най-интересните теории за Светия граал

Легенди и интересни истории, свързани с българските върхове

3 от най-мистериозните места в България

3 от най-мистериозните места в света

Най-интригуващите факти за Космоса

Копривщица: Градът, който носи духа, бита и културата на миналите времена

Кой е крал Артур и кои са най-популярните легенди за него?

Кои са най-интересните и мистериозни тайни общества?

Известни символи в световната история и тяхното тълкувание

5 неща, които психически стабилните хора НЕ правят

Село Чавдар през древността и античната епоха – една неразказана история

Предизвикателен, но уникален: Защо периодът на бременност е толкова специален

Какви тайни крие човешкото тяло – интересни факти

Вярвате ли в духове: Мит или реалност са призраците

Египетски мистерии: Завладяващите митове на древната цивилизация

Лайката: Защо е толкова полезна и какви са нейните приложения

Кои са най-популярните легенди, свързани с Пирин планина

Кой е Волтер и какво се крие зад философската му същност?​

Автор: Елена Исаева
Правец История Забележителности Култура България Тодор Живков Компютър Правец Екскурзия
Последвайте ни
До 22° днес, но от вторник застудява с валежи в цяла България

До 22° днес, но от вторник застудява с валежи в цяла България

Шофьор помете 6 паркирани коли в центъра на София

Шофьор помете 6 паркирани коли в центъра на София

3 ноември: Началото на най-големия триумф на България

3 ноември: Началото на най-големия триумф на България

Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

pariteni.bg
Чудовищният Ан-124 ''Руслан'' кацна в София

Чудовищният Ан-124 ''Руслан'' кацна в София

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември

"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември

Любопитно Преди 11 минути

Това ще бъде най-голямото пълнолуние за годината

,

Как 18-годишните могат да обиколят Европа безплатно

Свят Преди 14 минути

40 000 млади граждани на ЕС ще могат да получат безплатни билети за пътувания из ЕС

,

Полицията в Ловеч е на крак заради двама избягали затворници, единият е задържан

България Преди 8 часа

Изходите на града са блокирани

,

Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима заложници в Газа

Свят Преди 9 часа

В изявление на палестинската военна групировка „Хамас“ се посочва, че останките са били открити днес в тунел в южната част на Газа

.

Президентът на Иран: Техеран ще възстанови ядрените си съоръжения

Свят Преди 10 часа

През юни САЩ нанесоха удари от въздуха по ключови обекти от иранската ядрена програма

Майка на една от жертвите в Нови Сад започна гладна стачка в Белград

Майка на една от жертвите в Нови Сад започна гладна стачка в Белград

Свят Преди 11 часа

Дияна Хърка е майка на един от 16-те загинали при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад преди година

Храните, които ни карат да ухаем и да се чувстваме по-привлекателно

Храните, които ни карат да ухаем и да се чувстваме по-привлекателно

Любопитно Преди 11 часа

Нашата диета фино променя телесната ни миризма, а тя от своя страна влияе на това колко привлекателни изглеждаме за околните

.

Асен Василев: Целият бюджет трябва да бъде преработен

България Преди 11 часа

Според него санкциите срещу "Лукойл" и държавната план-сметка няма да доведат държавата до фалит

,

Агресорът Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 12 часа

Двама от заподозрените за обира в Лувъра – семейна двойка с деца

Двама от заподозрените за обира в Лувъра – семейна двойка с деца

Свят Преди 12 часа

Миналия месец четирима мъже извършиха дръзък обир посред бял ден в най-посещавания музей в света

Все по-малко хора търсят убежище в Германия

Все по-малко хора търсят убежище в Германия

Свят Преди 12 часа

Това съобщи вътрешното министерство

"Щастието не свършва": Жена промени живота си със 50 скока дневно

"Щастието не свършва": Жена промени живота си със 50 скока дневно

Любопитно Преди 13 часа

Ежедневният ритуал ѝ донася повече енергия, свалени килограми и по-малко стрес

,

Канада и Филипините подписаха споразумение в областта на отбраната

Свят Преди 13 часа

Тази стратегия съвпада с усилията на филипинския президент Фердинанд Маркос-младши да укрепи отбранителните връзки със своите партньори

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Свят Преди 13 часа

То е регистрирано в 14:41 ч. местно време

,

Кремъл: Няма нужда от среща между Тръмп и Путин

Свят Преди 13 часа

Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков

Украйна изпрати специални части в Покровск, за да спре руския щурм

Украйна изпрати специални части в Покровск, за да спре руския щурм

Свят Преди 14 часа

Покровск, наричан „вратата към Донецк“, е ключов логистичен център за украинската армия и основна цел на руските сили повече от година

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Отстраненият Иван от Big Brother: Искам да стана баща! (ВИДЕО)

Edna.bg

Гадание по картинки: избери си спалня и ще ти кажа каква си в леглото

Edna.bg

Червен картон даде тон за страхотен обрат на Фенербахче срещу Бешикташ

Gong.bg

Бастунов опита да помогне, но Визела претърпя поражение

Gong.bg

Полицията в Ловеч арестува двама избягали затворници

Nova.bg

Сиромашкото лято отстъпва

Nova.bg