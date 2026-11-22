Кой е Петко Петков, избран за член на ВСС от квотата на следователите

„Забранено ми беше, изтикаха ме и заключиха вратата. И аз останах отвън“. С тези думи д-р Маргарита Бояджиева-Райчева си спомня най-тежкия момент в живота си - смъртта на 6-годишния ѝ внук Ангел, починал на 4 април 2025 г. след стоматологично лечение под обща анестезия в частната болница „Медикус Алфа“ в Пловдив.

Близо година и осем месеца след трагедията бабата, която също е анестезиолог с дългогодишен опит, разказа пред Лора Крумова в „На Фокус“ по NOVA за последните часове на детето и според нея допуснатите медицински грешки. Тя отправи критики към действията на двамата анестезиолози - д-р Пламен Мандев и д-р Любомир Морев.

По думите ѝ проблемите започнали още при подготовката на детето и продължили по време на анестезията и опитите за извеждането му от упойката. Според нея на Ангел били приложени общо 25 милиграма от медикамента „Нивалин“, което е пет пъти над необходимото количество.

„Знам със сигурност, че е назначено 10 плюс 10 милиграма, записано в анестезиологичния лист. И после устно още 5, които обаче д-р Мандев и анестезиологичната сестра са признали, че са направени. Общо 25 милиграма“, заяви д-р Бояджиева-Райчева. Тя смята, че предозирането е довело до холинергична криза, чиито прояви включват затруднено дишане, обилно слюнкоотделяне и посиняване заради недостиг на кислород.

Бабата разказа, че преди интервенцията семейството не е имало притеснения за общата анестезия. Ангел трябвало да му бъдат лекувани множество кариеси наведнъж, за да се избегне стресът от многократни посещения при зъболекар.

„Защо си тръгна, след като отрови детето ми?“: Разтърсващи думи в съда след смъртта на 6-годишния Ангел

Малко след процедурата майката на момчето се обадила на д-р Бояджиева-Райчева с молба да отиде незабавно в болницата, тъй като детето не било добре. Когато пристигнала, тя го заварила неспокойно, със силно затруднено дишане и посинели крайници. Две медицински сестри се опитвали да отстранят натрупаните секрети с портативен аспиратор.

Д-р Бояджиева-Райчева поискала веднага да бъде подаден кислород и да се измери сатурацията на детето. Според нея едва тогава персоналът започнал да търси необходимото оборудване.

Тя заяви, че лечебното заведение не разполагало с подходяща стая за събуждане след обща анестезия, оборудвана с монитор, кислород и необходимата апаратура, както и с обучен персонал за подобни ситуации.

По думите ѝ д-р Мандев напуснал болницата около 13 часа, без да се увери, че Ангел е възстановил ефективното си самостоятелно дишане. Въпреки че детето било в съзнание, то не дишало добре и според бабата е трябвало да остане под наблюдение.

След влошаването на състоянието д-р Морев преместил момчето в съседна операционна. Баба му се опитала да влезе и да помогне със знанията и опита си, но не била допусната.

„Аз смятах, че трябва да бъда там, в тази операционна, и да помагам. Забранено ми беше, изтикаха ме и заключиха вратата. И аз останах отвън“, разказа тя.

"Къде ме докарахте, какво ми направиха" - последните думи на малкия Ангел

Междувременно се опитвала да се свърже с д-р Мандев, за да разбере какви лекарства са приложени на детето, но той не отговарял на обажданията ѝ. Според разказа ѝ д-р Морев направил неуспешен опит за интубация, а тя не разбирала защо не била повикана да помогне.

„Защо той не ме повика? Толкова ли беше голямо неговото его? Да ме повика аз да вляза, да помогна? Това е неписаният кодекс на анестезиолозите - когато имаш проблем, търсиш друг колега. Става въпрос за живот на дете, на пациент“, заяви д-р Бояджиева-Райчева.

Тя смята, че дори след настъпването на усложненията е имало възможност Ангел да бъде спасен. По думите ѝ при повторния опит за интубация бил приложен мускулен релаксант, но д-р Морев не успял да осигури проходими дихателни пътища. Според нея това се случило едва след завръщането на д-р Мандев.

Бабата разказа, че през това време успяла да организира приемането на внука си в детска реанимация в друго лечебно заведение, където да бъде наблюдаван от специализиран екип. До преместването му обаче не се стигнало.

Днес д-р Бояджиева-Райчева настоява за изясняване на отговорността за смъртта на детето и за по-строг контрол върху лечебните заведения, които извършват медицински процедури под обща анестезия. Тя подчерта, че не смята, че лекарите умишлено са причинили смъртта на Ангел, но според нея не са проявили необходимата професионална отговорност.

„Аз загубих внучето си, никой няма да ни го върне, но не искам да се случва и на други пациенти или, не дай си Боже, на деца. Не искам да има други семейства като нашето нещастно“, заяви тя.

Клиниката, в която издъхна 6-годишният Ангел: Настъпиха неочаквани усложнения

Трагедията е последвана от още една тежка загуба за семейството. Точно година след смъртта на Ангел, на 4 април 2026 г., починал и дядо му, чието име носело детето. Според бабата съпругът ѝ така и не успял да преживее загубата на внука им.

Припомняме, че по случая бяха привлечени към наказателна отговорност трима медици - анестезиолозите д-р Пламен Мандев и д-р Любомир Морев и стоматологът д-р Десислава Георджева. Двамата анестезиолози са обвинени в причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на медицинската професия. Обвинението срещу стоматоложката е свързано с извършването на дентално лечение под обща анестезия на пет деца, включително Ангел, в лечебно заведение, което според прокуратурата не е имало необходимото разрешение за тази дейност.

На 9 ноември 2026 г. Окръжният съд в Пловдив върна делото на прокуратурата заради неясноти и недостатъчна конкретика в обвинителния акт. И тримата медици не се признават за виновни.

Междувременно съдебно решение отмени заповедта за отнемане на разрешението за лечебна дейност на болницата и тя продължи да работи. Д-р Бояджиева-Райчева призова институциите да поставят безопасността на пациентите над икономическите интереси на лечебните заведения и да гарантират, че те разполагат с необходимото оборудване и обучен персонал.

Семейството продължава да очаква справедлив съдебен процес. Според бабата установяването на отговорността е необходимо, за да не се повтарят подобни трагедии.