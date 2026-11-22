Е дна от най-обсъжданите бивши двойки в „Игри на волята“ - Ваня Запрянова и Светлин Митев, гостуват заедно на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. След като отново обединиха сили в звездния турнир, двамата се изправят пред неудобните въпроси за миналото си. Заради друга жена ли е приключила любовта им и възможно ли е старите чувства да са се завърнали?

Пред Генерал Ръждавичка Ваня и Светлин се връщат към края на връзката си и причините, довели до раздялата. Двамата коментират кой е преживял по-тежко този период, за какво съжаляват и дали днес гледат по различен начин на отношенията си. А след повторната им среща на Арената неизбежно идва и въпросът - прехвърчали ли са отново искри помежду им?

Ваня и Светлин правят равносметка и на участието си в битката на звездите, където достигнаха до големия финал, но отстъпиха победата на Мартин и Николета. Те разкриват как са се почувствали, когато голяма част от останалите участници застанаха на страната на съперниците им и коментират напрежението с Раду и Пелипенко.

Разговорът преминава и към по-лични теми. Ваня, определяна като една от най-силните жени в историята на „Игри на волята“, говори за трудните моменти в живота си и за случаите, в които е трябвало да покаже уязвимост. Светлин пък отговаря на въпросите дали съжалява за решенията си в любовта и какво е научил от отношенията им.

Двамата не подминават и любовния скандал около Алекса, Елица и Сапунджиева. Ваня и Светлин коментират дали са забелязали близост между Алекса и Сапунджиева извън Арената и биха ли простили изневяра.

В края на епизода финалистите обсъждат осмия сезон на „Игри на волята“, отношенията между Иван, Александра и Жасмина, както и признанието на Йордан за целувките му с Александра.

Заради друга жена ли са се разделили Ваня и Светлин и има ли шанс любовта им да получи втори шанс? Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .