Е вропейският съюз отхвърли последния проект за заключителна декларация на климатичната среща на ООН COP31 в Турция, съобщи днес ирландският министър по въпросите на климата Дара О'Брайън. Като причина той посочи факта, че в документа не се споменават изрично изкопаемите горива, предаде ДПА.

Това изявление от страна на Ирландия, която в момента е ротационен председател на ЕС, засилва съмненията, че делегатите на тазгодишната конференция на ООН по изменението на климата ще успеят да постигнат консенсус по окончателен документ, очертаващ мерките за смекчаване на последиците от глобалното затопляне.

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Конференцията COP31, която по график трябваше да приключи в петък, вече се превърна в най-продължителната среща на високо равнище по въпросите на климата, тъй като преговорите продължават и към момента.

Някои държави са недоволни, защото в представените проекти липсва изрично споменаване на планове за постепенен отказ от петрола, газа и въглищата – искане, което срещна съпротива от страна на държави производителки на петрол.

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„Недопустимо е да имаме климатичен документ, в който изобщо не се споменават изкопаемите горива, нито пък преходът към отказ от тях“, заяви О'Брайън.