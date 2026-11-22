П резидентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Трут сошъл изображение, генерирано с изкуствен интелект, на което се здрависва с руския президент Владимир Путин и с надпис: „Моят приятел“.

Любопитен факт е, че има и реална снимка, която изглежда почти по идентичен начин, от срещата на президентите на САЩ, Русия и Китай в китайския град Шънджън на 19 ноември.

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Това не е първият път, в който президентът на САЩ публично нарича Путин свой приятел. При пристигането си за срещата в Шънджън на 19 ноември Тръмп посочи руския лидер и попита кой е той, след което сам си отговори: „Той е мой приятел“.

Днес президентът на САЩ публикува в Трут сошъл десетки снимки и изображения, генерирани с ИИ, за срещата с руския и китайския си колеги в Шънджън.

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Публичната демонстрация на близост с руския президент идва на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна.