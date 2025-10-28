Любопитно

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

Цари Мали град в 22 факта, които до някъде представят беглата картина на това какво е крепостта и каква история разказва тя

Елена Исаева

28 октомври 2025, 06:25
От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град
Източник: БГНЕС

Х илядолетната история на Белчин и околността е жива и до днес, там, над селото, на хълма Свети Спас, където се издига гордо реставрираната крепост Цари Мали град. Това е поредното уникално късче от нашата красива България, на което са оставили своята след траките, както и други народи. Откритията в района прибавят още едно парче към пъзела наречен „Българска история“, но и пораждат множество въпроси.

Източник: БТА

Крепостта над село Белчин е важна част от нашата история и култура. Мястото е съхранило в себе си хилядолетна летопис, за която разказва всеки камък или артефакт. Крепостта Цари Мали град е от ключово значение за района и не случайно я наричат „Чудото на Белчин“.

Днес ще ви представя Цари Мали град в 22 факта, които до някъде представят беглата картина на това какво е крепостта и каква история разказва тя.

Източник: БТА
  1. Цари Мали град е късноантична римска крепост и укрепено селище в Югозападна България, Софийска област, Община Самоков.
  2. Разположена е на хълма Св. Спас в планината Верила, над село Белчин.
  3. Археологическото проучване на крепостта започва през 2007 г. под ръководството на Веселин Хаджиангелов, археолог в Исторически музей-Самоков.
  4. По време на първоначалните разкопки са разкрити 350 метра крепостна стена, 6 стражеви кули, 12 обществени сгради и др.
  5. До момента в района на крепостта са открити 1078 археологически артефакта, сред които накити, оръжия, керамика, инструменти и др.
  6. Най-ранни следи от човешка дейност на хълма Св. Спас се датират към ранножелязната епоха (VIII – VI век пр. Хр.).
  7. Разкрити са и проучени множество ями с култов характер, което показва, че мястото е използвано от местното тракийско население като светилище.
  8. Истински феномен за района, а и за цялата страна са откритите следи от готи в района на Цари Мали град.
  9. Изграждането на каменна крепостна стена се датира към края на 60-те години на IV век, като заградената площ е около 1 хектар. В това време Римската империя се управлява от император Валент (364 – 378). При управлението на император Юстиниан I Велики (527 – 565) укреплението е реконстрирано, а при неговия наследник Юстин I (565 – 574) на северната стена е изградена порта с две правоъгълни фланкиращи отбранителни кули.
  10. Археологическите проучвания показват, че Цари Мали град престава да изпълнява отбранителни функции след 578 година.
  11. Непосредствено пред северната крепостна стена с портата са открити останки от три последователно изграждани християнски храма. Първият от тях е построен в края на IV век върху основите на по-старо езическо светилище с вероятна квадратна форма.Вторият храм, датиращ от VI век, представлява базилика, в чието източно помещение се намира баптистерий. През XV век върху руините на базиликата е издигната еднокорабна, частично вкопана църква, изградена от камъни, свързани с кал. До средата на XX век на това място е съществувал оброк, посветен на Възнесение Христово (Спасовден).
  12. Едно от чудесата на крепостта е откриването на рядка монета на императрица Елия Гала Плацидя (5 век), която е позната като римската Клеопатра. Предполага се, че тя е минала през Белчин и е оставила извори с лековита вода.
  13. Културно-историческият комплекс „Цари Мали град“ е открит официално на 18 юли 2013 година. Той включва късноантична крепост, църковен ансамбъл и зони за отдих и спорт на хълма Св. Спас.
  14. До обекта са изградени две туристически пътеки, които тръгват от село Белчин, както и релсово пасажерно транспорно съоръжение с въжено задвижване.
  15. Към крепостта в общ билет е включен и музея, чиято експозиция е много интересна.
  16. В основата на крепостта се намира музея, в който може да видите множество старопечатни книги, което е изключителна рядкост за този район, а и не само. Те са добре запазени и са доказателство за образоваността на населението през различните епохи.
  17. В музея има медал, който се е давал на многодетни майки – с 3 или повече деца, за изключителни заслуги.
  18. Изграждането на крепостта е съобразено с топографските особености на района и със съществуващите в близост пътища.
  19. През III век по периферията на Свещения хълм е изградена оградна стена от дървени колове и плет, обмазана с глина, опожарена в средата на IV век по времето на въстанието на узурпатора Прокопий (365 – 366 година).
  20. В края на 60-те години на IV в. управителите на късно римската провинция Средиземна Дакия, предприемат укрепяване на хълма. Изградена е каменна крепостна стена, като дългите отсечки от крепостните стени са подсилени с няколко кули в най-уязвимите точки.
  21. За силно религиозна ангажираност на хълма "Св. Спас" през този период говори разкритият християнски култов комплекс.
  22. Хълма Св.Спас и връх Св.Иван са разположени по билото на Верила планина. До тях се достига от изходните пунктове при с. Белчин и хижа Белчин по няколко изградени екопътеки в района. В близост преминава и трасето на големия трансевропейски туристически маршрут Е4.
Източник: БТА

Цари Мали град е онези места, които трябва да почувствате, да изживеете и да се потопите в тях. Историята на района е много богата, интересна и определено има място в сърцето на всеки българин.

Автор: Елена Исаева
Цари Мали град Късноантична крепост Белчин Хълм Свети Спас Българска история Археологически проучвания
