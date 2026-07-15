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По стъпките на цар Самуил – Траянови врата

Скрит в Средна гора, проходът Траянови врата е едно от местата, където природата и историята се преплитат по един наистина впечатляващ начин, крепост която има какво да разкаже за всеки, готов да чуе малка частица от славната ни история

Елена Исаева Елена Исаева

15 юли 2026, 06:27
По стъпките на цар Самуил – Траянови врата
Траянови врата   
Източник: Елена Исаева

С крит в Средна гора, проходът Траянови врата е едно от местата, където природата и историята се преплитат по един наистина впечатляващ начин, крепост която има какво да разкаже за всеки, готов да чуе малка частица от славната ни история.

Още от древността проходът е стратегическа връзка между Тракия и Софийското поле, а през вековете се превръща в сцена на едни от най-значимите събития в българската история. Днес останките от крепостта и споменът за великата победа на цар Самуил превръщат това място в ценен паметник на културното и военното наследство на България.

От древен проход до непревземаема крепост

Траянови врата се намира в Ихтиманска Средна гора, на около 15 километра от Костенец и недалеч от автомагистрала „Тракия“. Проходът свързва Ихтиманската котловина с Горнотракийската низина и още от древността е бил една от най-важните пътни артерии на Балканите. През него преминавал старият римски военен път Via Militaris, който осигурявал връзката между Централна Европа и Константинопол.

Районът е обитаван още от траките, които първи си дали сметка за стратегическото значение на прохода и изградили укрепление и пътна станция. По-късно римляните доразвили отбранителната система, като издигнали наистина внушителна крепост, известна в историческите извори с имената Стенос и Щипон.

Източник: Елена Исаева

Първите писмени сведения за крепостта датират от III век, а през V–VI век тя е значително укрепена като част от отбранителната система на Източната Римска империя. Масивните каменни стени, вътрешните кули и контролираните входове превръщали прохода в трудно преодолимо препятствие за всяка настъпваща армия. Археологическите проучвания, започнали през 70-те години на XX век, разкриват впечатляващите останки на крепостта – доста голям за времето си вътрешен двор, няколко входа, отбранителни кули и части от крепостните стени, които свидетелстват за високото ниво на строителство през късната античност.

Битката, която променя хода на историята

Няма как да не спомена най-славната страница в историята на Траянови врата, която е свързана със събитията от лятото на 986 година. След

неуспешната обсада на Средец византийският император Василий II бил принуден да се оттегли към Тракия. Българските войски, водени от Самуил, проследили отстъпващата армия и избрали именно тесния проход за решителния си удар.

На 17 август 986 година българите устроили добре подготвена и планирана засада. Те позволили на авангарда на византийската армия да навлезе в прохода, след което атакували основните сили от околните височини. Попаднали в теснината и лишени от възможност за организирано отстъпление, византийците изпаднали в паника. Сражението завършило с пълен разгром на една от най-силните армии на своето време. Загинали множество войници и военачалници, а император Василий II успял да се спаси единствено благодарение на своята лична гвардия.

Победата при Траянови врата е сред най-значимите военни успехи в българската средновековна история. Тя възстановява самочувствието на българската държава след тежките събития от 971 година, когато Източна България попада под византийска власт. Разгромът на Василий II временно прекъсва плановете на Византия за окончателно покоряване на България и отлага нейното падане с повече от две десетилетия. Освен стратегически успех, битката утвърждава Самуил като един от най-способните военачалници на своето време.

Исторически названия и произход на името

Още в дълбока древност проходът е познат под различни имена, отразяващи неговото значение и историческите епохи, през които преминава. В античността той е наричан Суки. След VI век се появява и гръцкото наименование „Василики пили“, което означава „Царска порта“, а от IX век се среща и името „Българска порта“.

В по-ранни времена старотракийският проход, известен като Sued, е бил обозначаван от римляните с латинските названия Succorum claustra или Succorum angustiae, което се превежда като „Клисура“ или „Теснина при Суки/Суци“. Именно в този район се е намирала укрепената зона, свързана с по-късно известните Траянови врата. През този стратегически проход е минавал важен римски път, който свързвал вътрешността на Централна и Западна Европа с Константинопол, превръщайки мястото в ключова точка за военни и търговски връзки.

Съвременното име „Траянова врата“ се появява по-късно и е резултат от погрешно приписване на римската крепост на император Траян (53 – 117 г.). В действителност укреплението е изградено в по-късен исторически период. Според проф. Петър Мутафчиев терминът „Траянова врата“ се среща за първи път през XV век в хрониката „Унгарското кралство“ на Антонио Бонфини, където е описан кръстоносният поход на крал Владислав Варненчик срещу Османската империя (1443-1444 г.). След Освобождението името постепенно се утвърждава в научната и обществената литература и окончателно се налага като официално название на местността и прохода.

Траянови врата днес

Днес посетителите могат да разгледат останките от крепостта, разположени в непосредствена близост до историческия проход. Макар времето да е оставило своя отпечатък върху съоръжението, запазените крепостни стени и археологически останки ясно показват значението на това място през античността и Средновековието.

Освен с богатата си история, районът впечатлява и с красивата природа на Средна гора. Съчетанието между величествения пейзаж и историческата атмосфера превръща Траянови врата в предпочитана дестинация за любителите на културния туризъм, историята и археологията.

Траянови врата е много повече от останки от древна крепост. Това е място, което пази спомена за хилядолетна история, за стратегическото значение на един от най-важните балкански проходи и за една от най-блестящите победи на българското оръжие. Посещението тук е среща с миналото – място, където всяка каменна стена и всяка пътека напомнят за събития, оставили траен отпечатък върху историята на България. Крепостта е свидетел на едни от най-значимите събития в нашата средновековна история и ако камъните можеха да говорят, какво ли щяха да ни разкажат?

Автор: Елена Исаева
Траянови врата Цар Самуил Битката при Траянови врата Средновековна история Българска история Крепост Средна гора Via Militaris Археология Културен туризъм
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