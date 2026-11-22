М инистерство на външните работи уведомява, че в понеделник, 23 ноември 2026 г., в Брюксел, Кралство Белгия, ще се проведе национална стачка, съпътствана от демонстрации.

В тази връзка са отменени всички планирани за 23 ноември 2026 г. пристигащи и заминаващи полети от летище Завентем. Възможна е отмяна на полети и от-до летище Шарлероа за същия ден, посочват от МВнР.

МВнР с важно предупреждение към българите в Белгия

Очакват се нарушения и в дейността на обществения транспорт в града – автобуси, трамваи и метро.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи в Кралство Белгия или предвиждащи пътуване до страната на 23 ноември 2026 г., да се информират за транспортната обстановка в реално време чрез електронните страници на летище Завентем и летище Шарлероа.

Предварителна прогноза за функционирането на линиите на метрото, трамваите и автобусите, ще бъде достъпна още предната вечер чрез различните канали за информация на оператора STIB.

Масова отмяна на полети от и до Летище Брюксел заради национална стачка

Потвърдените линии ще бъдат обявени в самия ден на стачката, малко преди 06:00 ч., на електронната страница на STIB. Тези линии ще се движат с намалена честота. Фламандският оператор за местен транспорт De Lijn предупреждава, че в деня на стачката на 23 ноември 2026 г., ще функционират по-ограничен брой трамваи и автобуси по техните линии.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Кралство Белгия могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в гр. Брюксел