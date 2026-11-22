В ърховният касационен съд (ВКС) ще определи кой съд да разгледа делото за катастрофата с трима загинали младежи край Неделино, след като всички съдии от наказателното отделение на Окръжния съд в Смолян си направиха отвод, става известно от публикувания съдебен акт на сайта на съда. Производството в Смолян е прекратено в петък и делото е изпратено на ВКС.

Тежката катастрофа стана на 12 юни 2019 г. на пътя Неделино – Крайна и отне живота на трима млади мъже на възраст между 23 и 27 години. Лек автомобил Бе Ем Ве, движещ се със скорост около 93 км/ч, навлязъл в насрещната лента на завой и се ударил в товарен автомобил „Мерцедес“.

Трима младежи загинаха в катастрофа

При сблъсъка загинали водачът и двамата пътници в леката кола. Според обвинението шофьорът на товарния автомобил Георги Скечелиев също е допринесъл за настъпването на произшествието, тъй като се е движил със скорост около 83 км/ч при ограничение от 50 км/ч.

Той е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт по непредпазливост при условията на независимо съпричиняване с водача на Бе Ем Ве-то.

Близо седем години след катастрофата, на 26 февруари тази година, Окръжният съд в Смолян призна Скечелиев за виновен и му наложи шест месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Съдът го лиши и от право да управлява моторно превозно средство за шест месеца. Процесът протече по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият призна фактите, изложени в обвинителния акт.

Защитата обжалва присъдата пред Апелативния съд в Пловдив, който на 7 юли я отмени и върна делото за ново разглеждане от друг състав на Смолянския окръжен съд. Причината са установени съществени нарушения на процесуалните правила, включително непълноти в обвинителния акт и липса на мотиви по ключови за обвинението обстоятелства, се посочва в съдебния акт на втората инстанция.

При повторното образуване на делото в Смолян всички съдии от наказателното отделение си правиха отвод заради предходно участие в съдебни производства по същия случай.