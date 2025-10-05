50 интересни факта за българските планини

П риродните дадености на България са толкова много – планини, море, равнини, реки, котловини, пещери и други шедьоври на природата. Всяко място по нашите земи, до което се е докоснала „майката-природа“ е спиращо дъха и заслужава да бъде видяно, оценено и пазено за бъдещите поколения.
Днес ще ви запозная със 50 невероятни факта за величието на нашите планини.
- Най-високата планина на нашата територия е Рила.
- Най-високият връх в България, а и на Блаканския полуостров е Мусала в Рила. Той е висок 2925.40 метра над морското равнище и гледките от него са уникални.
- Връх Мусала се подрежда на 6-то място по височина в Европа.
- Името на върха произлиза от арабското мусалла означаващо „път към Бога“ или „място близо до Бога“.
- На връх Мусала се намира най–високата метеорологична станция в цяла Източна Европа. Тя е построена през 1932 г.
- Вторият по височина връх у нас е Вихрен в Пирин. Със своите 2914 метра надморска височина той се нарежда и на трето място на Балканите.
- Язовир Калин е язовирът с най-висока надморска височина в България и на Балканския полуостров - 2394 м. и е разположен в Рила планина, на 16 км от село Пастра.
- Райското пръскало е най–високият постоянен водопад не само в България, но и на целия Балкански полуостров (124.5 метра). Намира се в Стара планина в парк „Централен Балкан“.
- В село Българи в Странджа планина и до днес е запазена традицията на нестинарския танц.
- В Рила се намира и най – високата хижа у нас – хижа „Иван Вазов“, която е разположена на 2300 метра над морското ниво.
- Най–дълбоката пещера в България е Колкина дупка и се намира в Помор планина, близо до Своге. Дълбока е цели 408 метра. След като бе измерена през 2017 г. измести от първото място тогавашният първенец Райчова дупка (397 метра дълбочина).
- В Пирин, между хижи Вихрен и Бъндерица се намира най–старото иглолистно дърво в България и едно от най–старите в света. Това е Байкушевата мура. Тя е на 1300 години и е открита от през 1897 г. от Костадин Байкушев, от където идва и името ѝ.
- Пирин планина е най-старият национален парк у нас, като е обявен официално за такъв през 1962 г.. Той е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
- Към Черни връх е било организирано първото масово туристическо ходене, като с това се е поставило началото на организираното туристическо движение у нас. Инициативата е била на Алеко Константинов.
- Първата хижа в България е „Алеко“. Тя е построена през 1924 г. и носи името на българския писател Алеко Константинов.
- Най–дългата пещера в България е Духлата. Тя се намира в подножието на Витоша планина и има обща дължина над 15 километра.
- Най – големият подземен водопад на Балканите се намира в пещерата „Дяволско гърло“ в Родопите. Той е висок 42 метра.
- Най-дългата планина у нас е Стара планина – 530 км.
- Един от най-популярните туристически планински маршрути в България и Европа е Е3 – от връх Ком до нос Емине.
- Едно от най-старите имена на Стара планина е Хемус.
- В Стара планина има 81 хижи.
- На територията на Стара планина има две тектонски езера – „Локвата“ и „Скаленско езеро“.
- Пирин се отличава от останалите планини в България със своите каменисти алпийски върхове.
- Едно от най-редките високопланински цветя – еделвайсът, се среща именно в Пирин. Най-разпространен е по Джамджиевите скали под връх Вихрен, но се среща и под Кончето.
- За Пирин са характерни специфични видове, срещащи се единствено там или така наречените ендемити. Те са 18, а някои от тях са защитени.
- Най-дълбокото и най-голямо езеро в Пирин е Поповото с дълбочина цели 29,5 метра, ширина 336 метра и дължина 480 метра.
- Планина Родопи е най-обширната планина в България и заема около една седма част от българската територия. Дължината ѝ е около 220 – 240 km, а ширината до 100 km.
- През Средновековието планината е била известна като Славееви гори (Славееви планини), а през османското владичество – като Доспатски планини.
- Родопите са изградени от голямо разнообразие на метаморфни скали – гнайси, шисти, мрамори, амфиболити и други, всред които са вместени серпентинити, гранити и други интрузиви.
- Родопите са планина с гъста и сложна речна мрежа. Планината изцяло попада към Беломорския водосборен басейн, като реките, извиращи и течащи през нея, се оттичат към две главни реки (Марица и Места) или директно се вливат в Егейско море.
- В Рила има над 200 езера и множество минерални извори в разломните зони (Сапарева баня, Долна баня, Костенец, Баня и др.).
- Едно от най-забележителните места в Рила е Рилският манастир – най-големият в България, създаден през X век от светеца и отшелник Иван Рилски.
- Езерата на Рила са най-забележителното наследство от ледниковия период, като над 200 от тях са разпръснати из планината, а Леденото езеро в северната част на връх Мусала е сред най-високите ледникови езера на Балканския полуостров (второ след Горното Полежанско езеро в Пирин).
- Рила е важен хидроложки възел за страната с изключително голям хидроенергиен потенциал, представляващ около 1/4 от целия потенциал на страната.
- От планината извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканите – Искър, Марица и Места.
- Реките, извиращи от Рила, се характеризират с преобладаващо снежно-дъждовен режим.
- На територията на Рила тече Рилска река, която е ляв приток на река Струма и извира от Рибните езера в Рила. Приета е за граница между три дяла на планината Рила – Северозападен, Централен и Югозападен.
- Минералните води в Рила са свързани предимно с дълбоките разломни структури на земната кора. В подножието на планината извират горещи минерални извори, най-известният от които се намира в Сапарева баня. Водата изскача във вид на гейзер с максимална температура от 101,4 °C. Това е най-горещият извор в България и единственият гейзер на Балканите.
- Странджа е планина в Югоизточна България (Бургаска и Ямболска област) и Европейска Турция. Близо е до българското Черноморие. През годините е наричана Тратонзос, Салмидесос, Mons Asticus (Планината на астите), Хемимонт (в превод „Червена планина“) и Парория.
- В Странджа се срещат уникални растителни видове като Странджанската зеленика.
- Странджа е най-слабо населената област в България. На българска територия в планината и по Черноморското крайбрежие са разположени 4 града: Малко Търново, Царево, Приморско и Ахтопол и няколко десетки предимно малки села.
- Сакаар, известна и със старите си имена Мастейра (от тракийски „свещена планина“) и Авролева е куполообразна планина в Югоизточна и най-северозападната част на Европейска Турция.
- Най-високата точка на Сакар и на цяла Югоизточна България е връх Вишеград (856,1 m), разположен в географския център на планината.
- Сакар е планина, обитавана от древността. Легендите говорят, че за известно време тук се е подвизавал Индже войвода – легендарен кърджалийски главатар, който обръща гръб на бандитстването и се превръща в един от най-известните хайдушки предводители в България.
- При връх Тумба се пресичат държавните граници между България, Гърция и Северна Македония. На върха е разположена гранична пирамида № 1.
- Осого̀вската планина или Осого̀во е планина в Западна България и Република Северна Македония. Тя е петата по височина планина в България. Най-високата ѝ точка е връх Руен (2251,3 m), който се намира на границата между двете държави и е един от 100‑те национални туристически обекта.
- Седемте рилски езера са група езера с ледников произход, разположена в планината Рила. Езерата се намират в Дамгския дял на Северозападна Рила и са разположени стъпаловидно между 2095 и 2535 m н.в.
- Имената на Седемте рилски езера отразяват характерни особености на всяко от тях. Най-високо разположено е езерото *Сълзата*, наречено така заради кристалната чистота на водите му. Под него се намира *Окото* (понякога наричано и *Сърцето*) – то е с почти идеално овална форма и е най-дълбокото циркусно езеро в България с дълбочина 37,5 м. Следва *Бъбрека*, отличаващо се със стръмните си и внушителни брегове. Четвъртото по височина е *Близнака*, което е и най-голямото по площ от групата. *Трилистника* впечатлява с неправилната си форма, наподобяваща листо на детелина, и с по-полегатите му брегове. *Рибното езеро* е най-плиткото сред седемте и край неговия североизточен бряг е разположена хижа „Седемте езера“. Най-ниско се намира *Долното езеро*, от което извира река *Джерман*.
- Гледан от Банско Вихрен прилича на пресечена пирамида, а от юг – на четиристенна пирамида. За този връх е характерно, че изглежда по много различен начин от различните посоки.
