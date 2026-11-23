Б елият дом започва като празно платно за новата нация. Всеки президент и всяка първа дама са оставили своя отпечатък върху него.

През 1791 г. Джордж Вашингтон проучва мястото за Белия дом, точно нагоре по река Потомак от Маунт Върнън, заедно с главния проектант Пиер Л'Анфан. Година по-късно Томас Джеферсън се опитва да проектира имението на изпълнителната власт, но губи от архитекта Джеймс Хобан в анонимен конкурс. През 1800 г. Абигейл Адамс, първата дама, която обитава полузавършения дом, окачва прането на Джон в Източната стая да съхне. „Няма нито един завършен апартамент“, оплаква се тя. „Голямата недовършена зала за аудиенции превръщам в сушилня, за да окачвам дрехите.“, казва тя, пише New York Post.

The White House’s wacky and inspiring history of presidential renovations https://t.co/oLppJlblJc https://t.co/VdrNzmoIt7 — NY Post Opinion (@NYPostOpinion) November 14, 2026

През 1814 г. британските войски имали свои собствени идеи за преустройство на новото президентско седалище. На 24 август същата година президентът Джеймс Мадисън наблюдавал настъплението на британците от фронтовата линия в битката при Бладенсбърг. Той съобщил на първата дама Доли, че врагът е на път да превземе столицата. Само часове преди края тя направила каквото могла и го изтеглила на сигурно място. Когато британците стигнали до Белия дом, те подпалили имението и изгорили вътрешността му до основи. Останали само външните стени.

Чрез своите прояви на храброст Доли и други хора в Белия дом в този ден спасили някои от най-ранните му съкровища. Сред тях бил портретът на Джордж Вашингтон от Гилбърт Стюарт, който тя извадила от рамката, навила на руло и отнесла точно преди да пристигнат пламъците.

Днес тази картина представлява сърцето на декоративната колекция на Белия дом. Тя е и началото на „Изкуство за Белия дом“, богатата история на този „Променящ се портрет на Америка“, разказана в нова книга на историка Лесли Грийн Боуман.

„Огромна е“, казва Боуман за картината, докато гледа към площад Лафайет, на една пряка от резиденцията на изпълнителната власт. През 1800 г., година след смъртта на Вашингтон, Конгресът отпуска 800 долара за закупуването на портрета на Стюарт от 1797 г. като първото произведение на изкуството за колекцията на Белия дом. Днес той виси в центъра на същата Източна стая, където Абигейл Адамс някога е окачвала прането си.

Източник: iStock

„Впечатляваща е. Има всички белези на академичния стил“, казва Боуман пред „Ню Йорк Поуст“, говорейки за картината. „Но вижте как е облечен Вашингтон. Той е в черна, семпла роба, като магистрат. Без корона. Без хермелин. Без скиптър. Без пурпур. Без брокат... Той не казва „вижте ме“. Той жестикулира. Цялата тази американска символика е вплетена в него. Това е Конституцията. Това е Американската революция. Той стои като държавен служител.“, добавя той.

Боуман говори от трапезарията на историческата къща Декатур, най-старата частна резиденция, останала в квартала на президента.

„По едно време хората смятаха, че Стивън Декатур може да стане президент“, отбелязва Боуман. „Той я построи като дом за изискани приеми. Но беше убит в дуел, преди да може да стане президент, което беше трагично.“, добави той.

Днес домът на Декатур е седалището на Историческата асоциация на Белия дом, организацията, стояща зад изданието на Боуман и, от основаването си през 1962 г., съветник за президентската колекция. Самата Боуман е била член на Комитета за опазване на Белия дом в продължение на близо 30 години при управлението на петима президенти и е помогнала на Белия дом да придобие важни скорошни попълнения към историческите си фондове.

Белият дом винаги е бил в процес на развитие. По пътя си той е бил свидетел на повече президентски намеси и публични спорове, отколкото мнозина осъзнават.

След финансовата паника от 1837 г. Мартин Ван Бюрен е обвинен в отдаване на „светска помпозност и разкошно великолепие“, след като обновява интериора на Белия дом с кристални полилеи и сребърни сатенени тапети. В тридневната си реч „Златната лъжица“ конгресменът от партията на вигите Чарлз Огъл от Пенсилвания заклеймява президента като „демократичен паун в пълен дворцов костюм“, което вероятно му коства преизбирането. „Ще подкрепят ли американците своя главен слуга в дворец, толкова разкошен, колкото на цезарите?“, настоява Огъл.

„Има тънка граница между гражданската простота и изразяването на важността на поста“, казва Боуман пред „Ню Йорк Поуст“. „Има присъщо противоречие между това колко велика нация сме и смирението да си държавен служител. Не искаме да изглеждаме като дворец. Не искаме крал. Но искаме нещо, с което да облечем нашия държавен глава в този нов световен ред, който сме създали.“, добавя той.

Президентите „също така мислеха за европейски модели“, продължава тя. „Те искаха да бъдат приети на световната сцена. И на световната сцена имаше нужда да имат място на власт.“, добавя тя.

Всеки президент е подреждал мястото по свой начин. Президентът Грант е поставил фалшиви греди по тавана на Белия дом и е преобразил интериора му в стил, който някои осмиват като „речен параход от Мисисипи“.

В началото на миналия век Теодор Рузвелт премахва тези викториански мебели и премества офисите си от втория етаж в ново, „временно“ Западно крило. Той се нуждае от повече спално пространство за шестте си деца, но някои политици отказват да се срещнат с него извън самото имение.

И тогава идва ред на позлатената президентска резиденция с нейния зашеметяващ набор от златни покупки: позлатен бронзов централен украсен поднос с порцеланови вакханки, златни каминни часовници, изобразяващи римската богиня Минерва и картагенския пълководец Ханибал, скулптури на сфинксове и обелиски. Върхът на всичко е комплект от 53 позлатени мебели от парижката работилница „Беланже“, тапицирани от „Картие“.

Разбира се, всичко това се отнася до разточителството на президента Джеймс Монро. След пожара от 1814 г. той лично се ангажира с избора на ново обзавеждане. Неговите пищни, франкофилски придобивки били толкова противоречиви, че Конгресът приел закон, изискващ бъдещите покупки да бъдат произведени в Америка, „доколкото е възможно“.

„Той си купува френски мебели и всички казват: „О, Боже мой“, казва Боуман. „Но президентът Джаксън продължава да харчи дори повече пари за мебели за Белия дом от всеки друг предишен президент.“, добавя той.

Подобно на обзавеждането, колекцията от произведения на изкуството пристигала на пресекулки. От средата на 19-и век Белият дом започнал да изгражда галерия с президентски портрети с различно качество, които да допълват портрета на Вашингтон от Стюарт. Но такива произведения на изкуството и обзавеждане можели да напуснат Белия дом точно както са влезли. През 1867 г., в това, което станало известно като „Скандала със старите дрехи“, Мери Тод Линкълн провела търг, за да уреди личните си дългове, които натрупала, преобразявайки Белия дом и купувайки свои собствени рокли, кожи и бижута.

Източник: iStock

Век по-късно, осъзнавайки подобни възходи и падения, Жаклин Кенеди се фокусира върху опазването на Белия дом както никога досега през трите си години като първа дама. Тя също така установява гаранциите за неговото съхранение, които действат и днес. Историческата асоциация на Белия дом с нейните научни публикации, реставрационни дейности и обществена подкрепа е едно от нейните творения. Също така и законодателството, регламентиращо придобиването на нови произведения на изкуството, според което те трябва да са само от починали художници, одобрени от комисия от експерти и по-стари от 25 години. Тя се заема и с ограничаване на разпиляването на нежелани предмети при бъдещи администрации, като всичко, което президентът не окачи по стените, отива в института „Смитсониън“ за съхранение.

Усилията на Кенеди да обогати колекциите на Белия дом създават култура на филантропия, която води до удвояване на колекцията по време на краткия ѝ престой там. Изкуство в различни стилове и теми влиза в Белия дом, за да отрази широтата на американския опит. „Това е колекция с музейно качество“, казва Боуман за днешния Бели дом, който стотици хиляди посетители виждат всяка година. „И той изцяло дължи облика си на Джаки Кенеди.“, добавя той.

Колекцията на Белия дом вече е нараснала до над 500 картини и скулптури. През 2020 г. първата дама Мелания Тръмп откри голямо попълнение от Исаму Ногучи в Розовата градина. По време на втория си мандат президентът Тръмп прояви особен интерес към колекцията от портрети, като окачи много от творбите в салонен стил в Овалния кабинет.

„Никога не е било наистина статично“, казва Брус Уайт, фотографът на натюрморти, който документира подобни промени в Белия дом от 1998 г., а неговите снимки сега са събрани в книгата на Боуман. „Всяка администрация мести картините в Белия дом, когато встъпи в длъжност.“, добавя той.

В същото време Уайт заключава: „Разговорите, които се водят днес за резиденцията, са същите, каквито бихте прочели във вестниците от 19-и век.“ Що се отнася до изкуството на президентството, всеки американец има малко по-различна картина в съзнанието си.