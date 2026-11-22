В зриви се ракетната корвета "Меркурий" от клас „Стерегущий“ на руския флот, акостирала във военноморската база в Бенгази, Източна Либия.

Вероятната причина за експлозията е атака с дронове. Това съобщиха местните власти, позовавайки се на резултатите от предварителното разследване на инцидента, станал рано в неделя.

Според официално съобщение на правителството, назначено от Камарата на представителите в Либия, плавателният съд е пътувал обратно към Русия и е спрял в пристанището на Бенгази за зареждане с гориво и провизии. Престоят е бил в рамките на съществуващите споразумения за морско сътрудничество между двете държави.

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Първоначално местните служби съобщиха за експлозия и пожар в склад за боеприпаси във военноморската база. По-късно правителството на Източна Либия уточни, че според предварителните данни взривът е станал на борда на руския кораб и че се предполага използването на дронове.

Според "Ройтерс" има пострадали при взрива.

Властите увериха, че съоръженията на пристанището и военноморската база, както и складовете към тях, не са засегнати и функционират нормално след потушаването на пожара и обезопасяването на района.

Компетентните органи по сигурността и военните структури са получили разпореждане да започнат цялостно разследване и да координират действията си с руските власти за провеждането на съвместно разследване. Целта е да бъдат установени обстоятелствата около атаката и отговорните за нея.

Правителството на Източна Либия определи случилото се като сериозно посегателство срещу националния суверенитет и нарушение на сигурността на пристанищата и безопасността на морското корабоплаване.

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В официалното изявление се подчертава, че Либия не е страна във войната между Русия и Украйна, нито в друг въоръжен конфликт извън границите си. Властите заявиха, че няма да допуснат либийските пристанища, територия и териториални води да бъдат използвани за уреждане на международни конфликти.

Правителството на Източна Либия обяви, че си запазва правото да предприеме необходимите правни и дипломатически действия и да потърси отговорност от всички, за които бъде установено участие в планирането, извършването или подпомагането на нападението.

"Меркурий" е нова руска ракетна корвета клас „Стерегущий“, приета на въоръжение през 2023 г., с дължина 105 метра и екипаж от 90 души.

Часове по-късно правителството на Източна Либия съобщи, че втори кораб е бил атакуван с дронове край бреговете на Бенгази.

Здравното министерство на Източна Либия поясни, че всички членове на екипажа на търговския кораб, атакуван с морски дронове, натоварени с експлозиви, край бреговете на Бенгази, са били спасени и получават медицинска помощ.