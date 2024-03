Образователни постижения през Възраждането – кое е най-значимото и защо?

К огато говорим за значими образователни събития назад в годините, какво е редно да включим? Само книги, само учебници, пробив в дадена образователна сфера или нещо съвсем различно. И макар, че е трудно да се каже кое е най-значимото образователно събитие от даден период, то що се касае до Възраждането, а и не само, смятам, че точно това, с което ще се срещнете в следващите редове е сред най-значимите и трябва да бъде известно на всеки българин.

The 'Fish Primer' (Рибен буквар) by Petar Beron is the 1st modern Bulgarian textbook, published in 1824 pic.twitter.com/lNYWokLRbc