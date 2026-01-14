Любопитно

Бурната история на храм-паметника "Александър Невски"

Храм-паметник „Александър Невски“ е символ на София – построен 1904–1912 г. по проект на Померанцев като благодарност към Русия, бомбардиран през ВСВ, с позлатени куполи (8+ кг злато), огромни размери и крипта-музей с икони и копие на съкровището Наги Сент Миклош

Елена Исаева

14 януари 2026, 07:43
Източник: Елена Исаева/личен архив

Х рам-паметник „Александър Невски" безспорно е една от емблемите на София. Страж, който гордо стои и пази столицата. Някога построен на най-високата точка в града, днес свидетел на различни епохи, войни, протести и шествия. Място, където историята и духовността се срещат, а тишината вътре разказва повече от всяка книга. Златните му куполи улавят слънцето и погледите на минувачите, напомняйки за силата на паметта и приемствеността. Той е място за поклонение, но и за размисъл, където човек се докосва до величието на духа и тишината на историята. Пред него времето забавя ход, а София разкрива най-дълбоката си, истинска същност.

  • История на храма

Още през далечната 1879 г. по време на Учредителното събрание, по идея на Петко Каравелов е внесено предложение за строеж на голям храм-паметник. Били са дадени няколко предложения за място, като надделяло това, светинята да се построи във Велико Търново. След като обаче София е била обявена за столица на България е взето единодушно решение храмът да се построи именно там. И така, на 3 март 1882 г. се е състояло тържественото полагане на основния камък.

Храм-паметникът е построен по проект на прочут руски архитект – Александър Померанцев. Официално строежът започва през 1904 г. и с малки прекъсвания завършва през 1912 г. през 1924 г. е направено неговото тържествено освещаване. 1944 г. е мрачна за светата обител, а и за целия свят. В най-ужасните години за хората, а именно Втората световна война, храм-паметникът е бомбардиран и силно засегнат от шрапнели – най-големите поражения са били на северозападната страна. Медната обвивка е била пробита на много места, като всички мозаични икони от подвратните тимпани са били разрушени. Още на следващата година, веднага след края на войната по-голямата част от повредите са били отстранени. Храмът е бил свидетел на ужасяващи събития, които светът никога не бива да забравя, нито да повтаря!

Храмът е посветен на великия руски пълководец княз Александър Невски. Той бил патрон на император Александър II и по този начин, кръщавайки го на патрона на императора, българският народ е искал да изрази своята благодарност към Русия.

През 1953 г. храмът е провъзгласен за патриашеска катедрала, а през 1955 г. е обявен за паметник на културата с национално значение. През 1960 г. е подновена позлатата на куполите от български майстори.

  • Храмът в цифри

Храм-паметникът има внушителни размери. Общата дължина на храма е 73.50 м, ширина 52.20 м, височина на камбанарията – 53 м, височина на централния купол 46.30 м, височина на покривния мостик 28 м, застроена площ от 3170 кв.м, обща кубатура – 86 000 куб. м (в църквата могат да се поберат 5 000 души).

Камбанарията също е доста впечатляваща – има 12 камбани с релефни изображения, излети в Москва. Най-голямата от тях тежи 12 тона, като нейният звън може да се чуе на разстояние от 30 км. Най-малката камбана тежи 7 кг. Покривният пласт на храма е от асфалтова мушама с медна ламарина с площ от 4 000 кв.м., а позлатеният слой на куполите е 700 кв.м. – с 8.35 кг злато. Над тройния прозорец на западната фасада на височина от 30 м се намира мозаична икона на Александър Невски. Внушителните цифри не спират до тук. В храма може да се видят 18 полилея, 6 полилейни кандила, 30 резбени свещника, 42 тръбни свещника и огромен централен полилей, който тежи 2500 кг и има 14 свещи. Той е окачен на 27 м височина с четирираменна верига. Висулките на всички полилеи в храма са изработени от йенско нечупливо стъкло.

Разбира се сред най-ценните украшения на храма си остават неговите уникални икони и стенописи, които са изработени от 32 руски, 16 български и 1 чешки художник. Храмът притежава 82 маслени икони, рисувани на платна, като част от тях са върху дъсчени подраменици, а други са направо върху стената.

  • Красотата на подземието

Криптата на храм-паметник „Александър Невски“ също е много интересно и красиво място. Тя е била направена като гробница за видни българи, но никога не е използвана за това. Превърната е в прекрасен музей на средновековното и антично изкуство, открит на 22 май 1965 г. тук са изложени едни от най-хубавите икони и стенописи от 12 до 19 век. Те са като средновековна летопис на българската живопис. В подземието на храма е изложено и копие на прочутото прабългарско златно съкровище – Наги Сент Миклош. Неговият оригинал се пази във Виена ( 14 предмета) и в Будапеща (9 предмета).

Красотата на храма няма спор и няма аналог. Всяко нещо в него е уникално и единствено по рода си. Той не е просто архитектурен шедьовър, а жива памет за стремежите, болките и надеждите на народа. Всеки камък носи отпечатък от времето, а широките му стъпала са изтъркани от безброй човешки съдби. Денем блести, нощем сияе като фар над града и напомня, че духовността има свой дом. Когато застанете пред него, усещате онази тиха сила, която обединява минало, настояще и бъдеще. Храмът е сърцето на града, пулсът на столицата, място за молитви, разходки, снимки и размисъл.

Автор: Елена Исаева
