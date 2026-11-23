Разследване на Frontelligence Insight твърди, че „Росатом“ е прикрил сериозни дефекти в основите на три реактора на египетската АЕЦ „Ел Дабаа“.

Египетските власти са поискали отстраняването на руския ръководител на проекта Алексей Кононенко заради лошо управление и подвеждащи строителни отчети.

Инспекциите са установили изоставане от графика, проблеми с качеството и забавени плащания към подизпълнители.

Нов корупционен скандал в "Росатом"

Руската държавна корпорация за ядрена енергетика „Росатом“ се е опитала да прикрие сериозни дефекти в бетонните основи на три реактора в първата атомна електроцентрала в Египет. Ремонтните дейности са продължили близо година, а египетските власти са поискали отстраняването на руския служител, който ръководи проекта.

Според разследване, публикувано от Frontelligence Insight на 11 ноември, изтекли документи разкриват, че на 4 юни 2026 г. Египетската агенция за атомни електроцентрали (NPPA) официално е поискала освобождаването на Алексей Кононенко, руския директор на проекта за АЕЦ „Ел Дабаа“.

Египетските власти са обвинили Кононенко в лошо управление, подвеждащи строителни доклади и неспособност да се справи с критични проблеми на обекта.

Сред най-сериозните констатации са значителни дефекти в бетона на фундаментните плочи на първите три реакторни блока, чието отстраняване според информацията е отнело около година. Подобни проблеми са установени и при четвърти блок, включително кухини зад стоманената облицовка и структурни дефекти в сградата на реактора.

Според Frontelligence Insight египетски представители са свързали повтарящите се строителни проблеми с недостатъчния контрол на качеството от страна на дъщерното дружество на „Росатом“ - „Атомстройекспорт“. Разследването е установило и съществени разминавания между отчетения напредък в строителството и действителното състояние на обекта.

Египет и Русия обсъдиха строежа на ядрена централа

Докато според руското ръководство строителството на трети и четвърти блок е било завършено на повече от 50%, египетските инспекции са показали, че основните сгради на реакторите все още се намират на етап подземно строителство.

Според твърденията „Росатом“ е отчитал отклонение от графика от едва 0,86%, докато изчисленията на египетските власти са показвали 11,75%.

Проекта са засегнали и финансови проблеми. Според изтеклите документи „Росатом“ е задържал плащания към египетски подизпълнители, сред които Hassan Allam и Petrojet. В същото време на строителната площадка са работили около 22 500 души при планирани 33 450.

Доклад сочи слабост в руските ядрени реактори

Вътрешни документи на „Росатом“ от 2025 г. според информацията са предвиждали първият реактор да бъде пуснат в експлоатация през 2029 г., а предварителното приемане на първите два блока да се състои през март 2030 г.

В разследването са описани и твърдения, че Кононенко е наредил работник с тежка открита фрактура да бъде откаран извън строителната площадка с частен автомобил, вместо с налична линейка. Предполагаемата цел била инцидентът да не бъде официално регистриран.

Проектът за АЕЦ „Ел Дабаа“ започва с подписването на споразумение между Русия и Египет през 2015 г. за изграждането на първата атомна електроцентрала в страната на средиземноморското ѝ крайбрежие.

По това време „Росатом“ посочва, че централата може да бъде завършена до 2022 г. Основната строителна фаза обаче започва едва през същата година, а последващите графици отлагат завършването на проекта за по-късен етап.

По-ранни публикации също повдигнаха въпроси за нерегламентиран достъп до строителната площадка, употреба на алкохол от работници и разпространение в социалните мрежи на видеозаписи от обекта, достъпът до които е ограничен.