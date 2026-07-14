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Дяволският мост – една легенда издялана в камъка

Там, някъде дълбоко в Родопите, в община Ардино, близо до село Дядовци, река Арда рисува живописен пролом, достоен за картина на велик художник. Място на легенди, мистерии и невероятна история, завинаги запечатани в „каменната книга на природата

Елена Исаева Елена Исаева

14 юли 2026, 06:43
Дяволският мост – една легенда издялана в камъка
Дяволският мост   
Източник: Елена Исаева

П риродните дадености на България спират дъха, омайват душата и остават завинаги в сърцата на своите посетители. Там, някъде дълбоко в Родопите, в община Ардино, близо до село Дядовци, река Арда рисува живописен пролом, достоен за картина на велик художник. Мястото е известно не само с красивата си природа, но и с едно истинско архитектурно чудо, което векове наред е устояло на времето, на настроенията на реката и на климатичните особености на района – Дяволският мост. Място на легенди, мистерии и невероятна история, завинаги запечатани в „каменната книга на природата“.

История на моста

Историята на Дяволския мост започва още през Античността. Предполага се, че на мястото на днешното съоръжение е имало римски мост, който е бил част от важен път, свързващ вътрешността на Тракия с Беломорието през прохода Маказа. Този път имал ключово значение за придвижването на войски, търговци и пътешественици и се е използвал векове наред.

Годините минавали и съдбата на моста не била никак лека – той бил разрушен, а преминаването през бурните води на река Арда станало изключително трудно и опасно. В началото на XVI век, по време на управлението на османския султан Селим I, било взето решение мостът да бъде изграден отново. Новото съоръжение било построено между 1515 и 1518 година от прочутия майстор Димитър от Неделино, който използвал останките от стария римски мост като основа за новата конструкция. Благодарение на гения си в строителството той създал мост, който повече от 5 столетия стои гордо и непоклатимо над водите на реката.

Изграден изцяло от камък, мостът съчетава практичност и невероятна архитектура. Неговите три свода са проектирани така, че да поемат силното течение на Арда и да издържат на честите пълноводия. Именно тази прецизна конструкция е причината съоръжението да се е съхранило почти непроменено до наши дни, въпреки многобройните наводнения и природни стихии.

Дяволският мост се намира на 420 метра надморска височина в живописен пролом на река Арда, обграден от стръмни склонове, които се издигат до около 800 метра. Съоръжението е дълго 56 метра и широко 3.5 метра. То е изградено с три каменни свода, като в страничните ребра са оформени отвори с полукръгли сводчета, които служат за по-ефективно оттичане на водата при високи нива на реката. Най-високият, централен свод достига височина между 11 и 12 метра. По двата края на моста е запазен оригиналният каменен парапет, който е с височина около 12 сантиметра.

Шедьовър от камък и мистика: Величественият Дяволски мост в Родопите
8 снимки
дяволският мост Елена Исаева
дяволският мост Елена Исаева
дяволският мост Елена Исаева
дяволският мост Елена Исаева

През вековете Дяволският мост бил важна част от пътната мрежа в Източните Родопи. По него преминавали търговски кервани, местни жители и пътници, а районът около него постепенно се превърнал в естествена връзка между различни селища от двете страни на планината. С времето мостът изгубил първоначалното си транспортно значение, но запазил огромната си историческа и архитектурна стойност. Благодарение на отличното си състояние той се превърнал в един от най-добре съхранените средновековни каменни мостове в България и в емблема на Родопите.

През 1984 година Дяволският мост е обявен за недвижима културна ценност с национално значение. Днес той е една от най-посещаваните туристически забележителности в Източните Родопи, привличаща посетители както с впечатляващата си архитектура, така и с богатата си история, която съчетава наследството на античността и строителното майсторство на българските възрожденски занаятчии от османския период.

Какви мистерии крие мястото?

Дяволският мост е обект на голям интерес всяка годна от стотици туристи, не само заради своята архитектурна стойност, но и заради легендите, които се носят за това чудато място. Чарът на моста идва от прекрасната симбиоза между история и мистика, които формират цялостния облик на мястото.

Най-разпространеното предание разказва за талантливия строител майстор Димитър от село Неделино. Според легендата преди него много майстори се опитвали да построят мост над буйното течение на река Арда, но всеки техен опит завършвал с провал. Когато Димитър приел предизвикателството, пред него се появил самият Дявол. Той обещал да му разкрие тайна, която ще направи моста вечен, ако строежът бъде завършен само за четиридесет дни. Ако не успеел, майсторът трябвало да плати с душата си. 

Димитър успял да изпълни задачата в определения срок и създал мост, който впечатлява със своята здравина и до днес. Според легендата Дяволът изпълнил обещанието си и разкрил тайната на съвършеното строителство, но скоро след това майсторът починал, отнасяйки завинаги знанието със себе си. Така никой повече не успял да повтори неговото майсторство.

Името на моста също е свързано с едно много интересно и необикновено явление. Местните казват се, че когато слънцето е високо в небето – приблизително между 11:00 и 12:00 часа - отражението на централния свод във водите на Арда образува почти съвършен кръг. Ако човек застане на точното място и погледне внимателно, в този кръг може да различи очертанията на дяволско лице с рога. Според местните хора това е образът на Сатаната, който и до днес бди над своето дело.

Легендите разказват още, че в един от камъните на моста се вижда отпечатък, наподобяващ стъпка. Според поверието това е следата, оставена от самия Дявол, когато помогнал за изграждането на съоръжението.

С течение на времето около Дяволския мост възникват и множество други вярвания. Някои хора смятат, че мястото притежава особена енергия и че около него често се случват необясними неща. Други вярват, че мостът пази древни тайни, останали още от времето на стария римски път, върху чиито основи е изграден. Без значени в какво вярват хората, Дяволския мост има неповторима атмосфера и определено е една от най-загадъчните забележителности в България.

Автор: Елена Исаева
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