„Аз съм държавата“: Лудостта на Краля Слънце и „позлатената клетка“ Версай

С ветовната история е наситена с множество личности, които са оставили своя траен отпечатък в нея – едни са добри, други лоши, а трети са направо неразбрани и се лутат някъде между двете крайности.

Кралете са едни такива личности – странни, чудновати, дори понякога жестоки. Със своите идеи, често граничещи с лудост, понякога остават абсолютно неразбрани от останалите.

Днес ще Ви разкажа за един от най-емблематичните крале на Франция – Кралят Слънце!

Източник: iStock/Getty Images

Кой е Кралят Слънце и защо се е наричал така?

Терминът „Крал Слънце“ се отнася до Луи XIV от Франция, който управлява от 1643 г. до смъртта си през 1715 г. Луи XIV е известен с този епитет поради възприемането на слънцето като символ на неговото управление и свързаната с него вяра в неговото абсолютна власт.

Прозвището „Крал Слънце“ се корени в избора на Луи XIV на слънцето като негова лична емблема. Той се идентифицира с Аполон, богът на слънцето от гръцката и римската митология, като символ на сияние, просветление и всемогъщество. Тази символика има за цел да предаде идеята, че подобно на слънцето, което осветява и доминира над света, Луи XIV е абсолютният владетел, чиято власт се излъчва над неговото кралство.

#LouisXIV's efforts to centralize political power influenced the development of the state. The administrative reforms, including the use of intendants and the suppression of regional privileges, set the stage for the modernization of the bureaucracy. #FranceHistory #History pic.twitter.com/6gdpYdrPc6 — Learning One (@alex451g) January 23, 2024

Управлението на Луи XIV често се свързва с концепцията за абсолютна монархия, характеризираща се с централизирана власт, високо организиран държавен апарат и концентрация на властта в ръцете на монарха. Неговата известна декларация "L'État, c'est moi" ("Аз съм държавата") капсулира това понятие за абсолютно управление.

Изграждането на двореца Версай с неговата огледална зала, символизираща слънчевите лъчи, и използването на слънчеви образи в изкуството и литературата от онова време допълнително засилват връзката на Луи XIV със слънцето. Терминът "Крал Слънце" събира в себе си величието, авторитета и централизираната власт, които определят управлението на Луи XIV, оставяйки незаличима следа във френската история и европейската монархия.

Какви са били най-големите странности на краля?

Строг дневен график:

Луи XIV се е придържал към щателно организиран ежедневен режим. Денят му започвал рано и всеки аспект от графика му бил внимателно планиран.

Зала на огледалата:

Изграждането на Огледалната зала във Версайския дворец често се смята за една от странностите на Луи XIV. Тази разкошна зала, украсена с огледала и кристални полилеи, е проектирана да символизира абсолютната власт на краля и величието на неговото управление.

Любов към балета:

Луи XIV има страст към танца и лично участва в множество балети в двора. Има значителна роля в популяризирането на балета като форма на изкуство. Неговият ентусиазъм към танците също води до създаването на Académie Royale de Danse, допринасяйки за формализирането и развитието на балета във Франция.

Източник: iStock/Getty Images

Предпочитание за перуки:

Отличителният моден усет на Луи XIV включваше склонност към сложни перуки. Той започва да носи перуки в младостта си и те стават неизменна част от външния му вид. Перуките на краля често са били сложни и украсени с панделки, бижута и пера, задавайки, имитирани от френската аристокрация.

L'État, C'est Moi (Аз съм държавата):

Една от забележителните странности на Луи XIV е вярата му в абсолютната монархия и концепцията, изразена с известната фраза „L'État, c'est moi“ („Аз съм държавата“). Това отразява неговото убеждение, че той олицетворява държавата и че неговата воля и решения са синоним на благосъстоянието на Франция.

#LouisXIV's reign left an enduring legacy, both in terms of political centralization and cultural achievements. The grandeur of #Versailles, the codification of etiquette, and the emphasis on royal absolutism continue to shape historical perceptions of this influential monarch. pic.twitter.com/3M9Tpc3Q8a — Learning One (@alex451g) January 22, 2024

Богато украсена мода и стил:

Дрехите и аксесоарите му са били екстравагантни и украсени с дантели, панделки и бижута. Отличителният стил на Краля Слънце повлия на френския двор и европейската аристокрация, определяйки стандарти за придворна мода по време на неговото управление.

Меценатство на изкуствата:

Въпреки че не е непременно странност, пламенната подкрепа на Луи XIV за изкуствата е определящ аспект на неговото управление. Той е бил покровител на много художници, музиканти и писатели, включително драматурзи като Молиер. Изграждането на самия дворец Версай е било едно монументално художествено начинание, което демонстрира ангажимента на краля към създаването на културно наследство.

Строг етикет и съдебни ритуали:

Луи XIV въвежда сложна система от придворен етикет и ритуали, които управляват поведението във Версай. Тези правила са диктували всичко - от това как човек влиза в присъствието на краля до подходящото облекло за различни поводи. Този акцент върху строгия протокол засилва абсолютната власт на монарха.

Кои са най-известните митове и легенди около него?

Докато Луи XIV, Кралят Слънце, е бил историческа фигура, различни митове и легенди са се развили около неговата личност през годините, някои от които са базирани на преувеличения, интерпретации или романтизирани разкази. Ето някои от най-известните митове и легенди около Краля Слънце:

Известен цитат: "L'État, C'est Moi" (Аз съм държавата):

Един от най-трайните митове, свързани с Луи XIV, е приписването на фразата „L'État, c'est moi“ („Аз съм държавата“). Въпреки че няма категорични доказателства, че Луи XIV действително е изрекъл тези думи, те са станали емблематични за възприеманата от него абсолютна власт и концепцията за абсолютна монархия.

Версай като "позлатена клетка":

Общоприето вярване е, че Версай е служил като луксозна, но ограничаваща „позлатена клетка“ за Луи XIV. Този мит предполага, че докато дворецът е бил разкошен, кралят е бил в капан в стените му, заобиколен от придворни, неспособен да избяга от строгите ритуали и етикет, наложени от неговия двор. В действителност Луи XIV играе активна роля в проектирането и разширяването на Версай и той стратегически използва двореца, за да централизира властта.

Изграждане на Версай за любовни занимания:

И друг мит се върти около изграждането на двореца Версай. Някои легенди предполагат, че Луи XIV е построил Версай като голяма сцена за своите романтични връзки. Въпреки че дворецът е служил като символ на силата и авторитета на краля, основните мотиви зад неговото изграждане са политически, културни и стратегически, а не чисто лични.

#LouisXIV maintained a degree of religious tolerance, if not freedom, during the early years of his reign. However, he shifted his policies towards religious #Catholic uniformity and centralization in a bid for even greater power. #FranceHistory #History #Religion pic.twitter.com/9iUhIcVvD0 — Learning One (@alex451g) January 20, 2024

Едиктът от Фонтенбло и отмяната на едикта от Нант:

Решението на Луи XIV да издаде едикта от Фонтенбло през 1685 г., който отмени едикта от Нант и доведе до преследването на френските протестанти (хугеноти), често е заобиколено от митове. Някои митове преувеличават степента на религиозна нетърпимост по време на управлението на Луи XIV, докато други приписват отмяната единствено на личната враждебност на краля към протестантите. В действителност решението има сложни политически и религиозни мотиви.

Тайни проходи и скрити бягства във Версай:

Има легенди, които предполагат съществуването на тайни проходи и скрити бягства във Версай, позволяващи на краля да се движи дискретно между различните части на двореца. Въпреки че имаше обслужващи коридори и частни стаи, идеята за мрежа от тайни проходи, предназначени за тайните движения на краля, вероятно е разкрасяване.

Лична роля във военните кампании:

Някои митове описват Луи XIV като практически военен стратег, който активно участва в битки. Въпреки че той играе роля в оформянето на военната стратегия и присъства на военни съвети, представата, че Луи XIV е бил командир на бойното поле, е преувеличена. Фокусът му често беше върху величието и дипломацията, свързани с военните кампании.

Тези митове и легенди допринасят за сложното наследство на Луи XIV, оформяйки представите за неговото управление и концепцията за абсолютна монархия. Въпреки че се коренят в исторически събития, тези разкази често отразяват трайното очарование от невероятния образ на Краля Слънце и драматичните елементи на неговото управление.

Още от автора:

Електронната мъгла, буря и извънземни: Какво се крие зад легендата на Бермудския триъгълник?

Кои са най-известните учени на всички времена и какви мистерии се крият зад тях?

Най-мистериозните места в България

50 невероятни факта за историята и културата на Япония

Най-интересните теории за Светия граал

Легенди и интересни истории, свързани с българските върхове

3 от най-мистериозните места в България

3 от най-мистериозните места в света

Най-интригуващите факти за Космоса

Копривщица: Градът, който носи духа, бита и културата на миналите времена

Кой е крал Артур и кои са най-популярните легенди за него?

Кои са най-интересните и мистериозни тайни общества?

Известни символи в световната история и тяхното тълкувание

5 неща, които психически стабилните хора НЕ правят

Село Чавдар през древността и античната епоха – една неразказана история

Предизвикателен, но уникален: Защо периодът на бременност е толкова специален

Какви тайни крие човешкото тяло – интересни факти

Вярвате ли в духове: Мит или реалност са призраците

Египетски мистерии: Завладяващите митове на древната цивилизация

Лайката: Защо е толкова полезна и какви са нейните приложения

Кои са най-популярните легенди, свързани с Пирин планина

Кой е Волтер и какво се крие зад философската му същност?​

Дяволският мост над река Арда: История, легенди и факти

Забулени в мистерии и легенди: Три от най-големите загадки по българските земи

Пет от най-странните легенди от целия свят

6 цитата за любовта и добротата от Библията и как да ги тълкуваме

Отворете вратата към нов свят: Професионалният писател и неговата магия с думите

Да помогнем на детето по-лесно да се адаптира в яслата: Ценни съвети за родители

Търсенето на истинската любов: Копнеж или проклятие

Нови 60 000 семена ще бъдат добавени в Ноевия ковчег за растения

Улични художници получават 7 млн., след като заличиха графитите им

10 навика, които ще ни предпазят от болести

Грешката, която допускаме след душ