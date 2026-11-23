З амяната на обикновената трапезна сол с обогатена с калий алтернатива може да предотврати близо три милиона смъртни случая и повече от 10 милиона случая на сърдечни и бъбречни заболявания по света всяка година, според мащабно проучване, публикувано в Nature Health, цитирано от New York Post.

Изследователи от базирания в Австралия Институт за глобално здраве „Джордж“ са анализирали хранителните навици и рисковете от заболявания сред 4,6 милиарда възрастни в 193 държави, за да оценят потенциалните ползи от тази промяна.

Проучването се основава на математически симулации, а не на клинично изпитване, като използва оценки, които могат да варират по точност, признават изследователите.

Високото кръвно налягане засяга приблизително 1,4 милиарда възрастни по света и е водеща причина за инсулти, инфаркти и хронично увреждане на бъбреците, сочат данните на Световната здравна организация (СЗО). Консумацията на твърде много сол може да допринесе за високо кръвно налягане, тъй като съдържанието на натрий в нея кара тялото да задържа вода, което увеличава обема на кръвта и оказва допълнителен натиск върху стените на артериите.

Обогатената с калий сол замества част от натрия с калий, като същевременно изглежда, има вкус и се държи при готвене точно като обикновената сол. Тази замяна намалява приема на натрий, като същевременно увеличава калия, което помага за отпускане на кръвоносните съдове и насърчава изхвърлянето на излишния натрий от организма, обясняват изследователите.

Ако домакинствата заменят само солта, използвана при домашното готвене и на трапезата, моделът прогнозира с 1,85 милиона по-малко смъртни случаи и с 6,19 милиона по-малко нови случаи на сърдечни и бъбречни заболявания годишно.

При друг сценарий замяната на солта само в ресторантските ястия и преработените храни би предотвратила около 1,56 милиона смъртни случая и 5,46 милиона нови случая на заболявания годишно.

При по-целенасочен сценарий изследователите прогнозират, че преминаването на 80% от възрастните с диагностицирано високо кръвно налягане към обогатена с калий сол в домакинството би могло да предотврати около 590 000 смъртни случая по света всяка година.

Прогнозираните ползи варират в зависимост от региона, големината на населението и източниците на натрий в храната. Най-голяма потенциална полза се наблюдава в Китай, с приблизително 1,08 милиона предотвратени смъртни случая всяка година при пълна замяна.

Следва Индия с близо 400 000 предотвратими смъртни случая, докато САЩ биха могли потенциално да избегнат около 105 000 смъртни случая и 492 000 нови случая на заболявания годишно.

В много азиатски и африкански държави по-голямата част от солта в диетата идва от домашното готвене, което предполага, че по-добрата информираност и достъпът до обогатени с калий алтернативи биха могли да насърчат по-здравословни навици, посочват изследователите.

За да се максимизират ползите за здравето в западните страни, където повече от 70% от натрия в храната идва от преработени и ресторантски храни, ще е необходимо по-широко прилагане от страна на производителите на храни и ресторантите, се отбелязва в проучването.

„Това проучване показва, че малките промени имат огромно въздействие върху две широко разпространени заболявания в световен мащаб: сърдечно-съдовите заболявания и бъбречните заболявания“, заяви пред Fox News Digital д-р Нейтън Гудиър от Института за ракови заболявания „Уилямс“ в Калифорния.

Гудиър, който не е участвал в изследването, каза, че по-важното послание е, че здравето „не е нещо, с което просто се раждаме“. „То е нещо, което култивираме. То е средата, която създаваме. И тази среда влияе върху потенциала за развитие на болести много преди те да бъдат диагностицирани“, посочи той.

Потенциални рискове

Въпреки че моделите на проучването предполагат, че ползите за здравето на сърцето надвишават рисковете за населението като цяло, експертите предупреждават, че заместителят може да не е безопасен за всеки.

Обогатените с калий заместители на солта могат да крият и рискове, включително хиперкалиемия – състояние, при което в кръвта се натрупва излишен калий и това може да предизвика опасни нарушения на сърдечния ритъм, според Националната бъбречна фондация.

Обикновено тялото изхвърля излишния калий чрез урината, но хората с напреднало бъбречно заболяване или тези, които приемат определени лекарства за кръвно налягане, може да изпитват затруднения при отделянето му.

Световната здравна организация съветва да не се използват обогатени с калий заместители на солта от хора с бъбречни проблеми, които нарушават отделянето на калий, освен ако не са препоръчани от медицински специалист.

„В медицината непрекъснато търсим магическото решение за причините, магическото решение за лечението на болестите, но такова не съществува“, каза Гудиър.

Хроничните заболявания като сърдечните болести, бъбречните заболявания, диабетът и ракът често се развиват с течение на времето поради множество допринасящи фактори, отбеляза лекарят.

Широкото навлизане на продукта може да се сблъска и с предизвикателства, тъй като обогатената с калий сол струва средно около два пъти повече от обикновената сол и би изисквала сътрудничество от страна на производителите и доставчиците на храни, посочват изследователите.