Неразказаната история на двореца „Врана“: От чифлика до перлата в царската корона

„Врана“ – дворец обвит в мистика, история и легенди. Предполага се, че цар Фердинанд е искал дворецът му да носи името на първата птица, която ще кацне на него, защото както е известно той е бил запален орнитолог и изобщо естественик, любител на околната среда. Фердинанд е събирал ендемична колекция от различни растения и животни от целия свят, като това негово хоби се заражда още от младежките му години. Враната е мистична птица, чиито знамения не вещаели нищо хубаво, но скандинавската митология казва, че тя е и символ на мъдростта и разума, а Фердинанд добре знаел това, защото силно се увличал по митологията на различните народи.

Източник: БГНЕС

Историята, която знаем

Мястото, върху което днес се издига дворецът „Врана“, има дълга и противоречива история, започваща още преди Освобождението, когато там се е намирал чифликът на Осман паша – турски управител на София. След 1879 г. имотът сменя няколко собственика, докато не попада в ръцете на хаджи Боне Петров, съратник на Васил Левски. Финансови затруднения обаче го принуждават да ипотекира мястото, което впоследствие е продадено на публичен търг. След наддаване то е придобито от д-р юрист Никола Радев, за 56 000 златни лева, но само дни по-късно княз Фердинанд I го изкупува, с което започва новата му история като царско владение. Грешно е останало в историята схващането, че Никола Странски, лекар по професия, купува имота. Фердинанд, известен със своята страст към природата, превръща имението в личен проект, който постепенно разширява чрез систематично изкупуване на малки земеделски парцели от местното население.

В началото на XX век комплексът вече придобива завършен облик. Той включва парк с площ около 950 декара и стопанска територия от приблизително 1000 декара, както и две основни сгради, свързани помежду си. Първата е ловна резиденция, изградена през 1904 г. по проект на арх. Георги Фингов, а втората – представителният дворец, реализиран между 1909 и 1912 г. под ръководството на арх. Никола Лазаров. Финансирането на този мащабен проект се осъществява както чрез лични средства на Фердинанд, така и чрез заем от руския император Николай II.

Източник: Парк Врана/официална страница

Интериорът на „Врана“ отразява стремежа към европейски разкош и художествена прецизност. В сградата се открояват дърворезбовани тавани, позлатена дъбова ламперия, декоративни елементи в стил „Делфт“ и колони, оформени чрез италианската техника стуко. Особено внимание привлича Карелската столова – дар от Николай II за пълнолетието на престолонаследника Борис, изработена от карелска бреза от руски майстори. До днес е запазен и оригинален асансьор „Шиндлер“, който все още работи.

След 1918 г. имотът преминава към цар Борис III, а след неговата смърт – към Симеон II. По време на Втората световна война дворецът е частично разрушен при бомбардировки, но впоследствие е възстановен. След политическите промени през 1946 г. комплексът е използван за нуждите на държавното ръководство на Народна република България.

В края на XX век „Врана“ е реституиран, а през 1998 г. паркът е дарен от Симеон II на Столична община с условие да остане отворен за обществено ползване. От 2011 г. управлението му се осъществява от специализиран фонд, насочен към опазване и реставрация на наследството, с идея комплексът да бъде развит като културен и музейно-образователен център.

Източник: БТА

... и тази, която не знаем

Малцина знаят, че цар Фердинанд е бил силно привързан към България, нейната природа и в частност към двореца „Врана“ и неговите паркове. На повратната дата 3 октомври 1918 г., след 32 годишно царуване е време да напусне пределите на двореца завинаги. В деня на своя край като български владетел, разхождайки се из градините на парка „Врана“ за последен път, той вижда една рядка пеперуда – „Дяволска пеперуда“ (Vanessa cardui). В този миг син спомня как за първи път е ловил пеперуди в деня на встъпването си във власт и приема това като знамение. Успява да я хване, подава я на д-р Буреш и му казва да я препарират, за да остане като спомен от този фатален ден. Малко по-късно хваща влака за последен път от гарата на двореца в Казичене, за да се завърне едва след десетилетия – на 29 май 2024 г., но този път за вечен покой.

Историята на двореца „Врана“ е богата, интересна и много дълга. Някои архивни документи и стари писма казват, че Фердинанд се влюбил в мястото, което било толкова красиво, равнинно, спокойно и в същото време близо до София. Още на 23 март 1888 г. този малък земеделски терен, който става първата му частна собственост в България и така дава началото на един от царските дворци на страната ни. В следващите години купува постепенно и съседните имоти, защото идеята, която има за строеж е мащабна и изискваща много повече място.

Източник: БГНЕС

В центъра на земеделските терени се издигал чифликът „Чардаклия“, който след години ще се превърне в сърцето на „Врана“. За чифликът, че е бил сред най-големият и най-красивият между Цариград и Казичене, а както е добре известно е бил собственост на Осман паша. Той умира преди Освобождението и имота преминава в наследство на неговите синове. Идва Освободителната война и чифликът е пости сринат до основи. Няколко години след битките за свобода, въпросният хаджи Боне Петров е решен да придобие имота на всяка цена и предлага 500 златни турски лири (огромна сума за онова време) на братята, които се съгласяват и му го продават. Постепенно Петров се опитва да го възстанови. Построява си малка къща, в която е посрещал и някои видни гости като Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков и други.

Постепенно работата в чифлика потръгва и хаджи Боне Петров успешно продава своята продукция от сено, слама, зърно, плодове и зеленчуци. Известно време всичко върви добре, но за да разшири бизнеса си той взима големи кредити от банката, а в крайна сметка се случва така, че умира внезапно. БНБ завежда иск срещу неговите синове, за които изплащането на заемите е непосилно и за това банката описва имота и го обявява на публичен търг. И така този на пръв поглед неугледен, стар имот попада в ръцете на Фердинанд, който го превръща в истинска перла в царската корона. И така от чифлика на Осман паша и хаджи Боне не остава и помен. Започва постепенното преобразяване на „Чардаклия“ във „Врана“ – един от най-красивите дворци ц България.

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