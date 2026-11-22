"Амбицията на правителството да модернизираме България чрез привличане на стратегически инвестиции има вече своя партньор в лицето на Саудитска Арабия. В Рияд високо ценят политическата стабилност и дългосрочния управленски хоризонт на българското правителство, което дава доверие и увереност на инвеститорите да реализират общи проекти с България, а възможностите на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия са наистина огромни".

Румен Радев е в Саудитска Арабия, ще разговаря с престолонаследника

Това заяви във Фейсбук премиерът Румен Радев след срещата си с престолонаследника на кралство Саудитска Арабия.

Източник: МС

"На срещата ни с престолонаследника и министър-председател негово кралско височество принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд обсъдихме двустранното сътрудничество в енергетиката, създаването на индустриални паркове, производствата с висока добавена стойност, туризма, градоустройството, отбранителната индустрия и дигитализацията. През следващите седмици експертни екипи от Саудитска Арабия ще посетят България, за да преминем към планиране и реализация на конкретни проекти", подчерта Радев.

Източник: МС

"Скоростта и мащабите, с които Саудитска Арабия се променя и модернизира, са наистина впечатляващи. Само преди няколко дни излезе класацията на ООН, според която Саудитска Арабия вече е световен лидер в дигиталната трансформация и електронното управление. Саудитска Арабия е ключов партньор на България и ЕС в Близкия изток с решаваща роля за гарантиране на сигурността и стабилността. С принц Мохамед бин Салман споделяме виждането, че именно свързаността е ключовия фактор за тяхното постигане и за икономическото развитие. Във връзка с това поканих принц Мохамед бин Салман да участва в Срещата на върха за свързаността, на която България ще бъде домакин на 8 април следващата година заедно с Европейската комисия", посочи българският премиер.

Източник: МС

"Саудитска Арабия ще има ключова роля за доставката на енергийни ресурси чрез бъдещия железопътен коридор през Ирак, Сирия и Турция към България и останалата част на Европа. Тук има възможност за реализацията и на много други проекти в областта на транспортната, енергийна и дигитална свързаност. Благодаря на Негово Кралско Височество принц Мохамед бин Салман за поканата за официалното посещение в Саудитска Арабия и изключително топлото гостоприемство. Днешната ни среща потвърждава общата ни воля от разговора ни миналата година на Форума за инвестиции в бъдещето да преминем към по-прагматичен етап в отношенията между нашите две страни", добави Радев.