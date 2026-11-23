Патриарх Даниил за митрополит Гавриил: Беше пример за всички нас

Гонка на краден автомобил завърши с катастрофа с патрулка в центъра на София

Нови разкрития по случая с блудството в София: Журналист твърди, че има полицейски чадър над едно от момчетата

В понеделник ще духа умерен и силен югозападен вятър, който следобед ще се ориентира от северозапад и ще се усили.

Очакват се валежи от дъжд, гръмотевици и условия за градушки в Югоизточна България.

Високите западни полета на места за кратко ще видят дъжд, примесен със сняг.

Във вторник ще нахлува студен въздух, а минималните температури ще паднат до минус 3°.

В сряда сутринта в отделни котловини температурите ще достигнат минус 6° - минус 7°.

В понеделник времето в страната ще бъде ветровито, с умерен и силен югозападен вятър. Следобед, с преминаването на студен атмосферен фронт, той ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Облачността ще бъде предимно значителна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Обявен е оранжев код за опасно силен вятър в голяма част от Западна и Централна България, а за останалите райони предупреждението е от първа степен - жълт код.

Източник: нимх

През нощта на много места в Западна и Централна България имаше валежи от дъжд, като в северозападните райони те бяха придружени от гръмотевици.

През деня ще вали и в източните части на страната, където преди обяд ще има повече слънчеви часове.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°. Преди обяд максималните ще достигнат 15°-20°, но около и след обяд с нахлуването на студения въздух от северозапад температурите бързо ще се понижат. На отделни места по високите западни полета дъждът за кратко ще се примесва със сняг и ще преминава в сняг. В Югоизточна България се очакват гръмотевични бури и условия за градушки.

Какво ще бъде времето по Черноморието

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, но преди обяд ще има повече слънчеви часове. Очакват се валежи от дъжд, които следобед на места ще бъдат придружени от гръмотевици.

Ще духа умерен и силен югозападен вятър, който следобед ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 12°-15°, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Дъжд и сняг в планините

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще духа силен до бурен югозападен вятър, който следобед ще се ориентира от северозапад.

Ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра надморска височина - от сняг. Следобед границата на снеговалежите ще се снижава. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра - около 1°.

Студено и ветровито във вторник и сряда

Във вторник ще остане ветровито. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, с който ще продължи нахлуването на студен въздух. Облачността ще бъде променлива, без съществени валежи. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между 3° и 8°.

В сряда вятърът ще отслабне и ще стихне. Сутринта на места в равнинната част на страната видимостта ще бъде намалена. През деня от запад ще започне увеличение на облачността, но валежи все още не се очакват.

Минималните температури ще бъдат още по-ниски, като в отделни котловини ще достигнат минус 6° - минус 7°. Максималните температури няма да се променят съществено.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, но ще се повишава и ще се доближи до обичайните стойности.