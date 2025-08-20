Момче на 16 г. падна от атракцион в морето

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

Н ов случай на инцидент с атракцион. Този път от Слънчев бряг. 16-годишен тийнейджър е паднал от надуваем банан, теглен от джет. Закаран е в спешното на УМБАЛ - Бургас в съзнание. Пострадалият е без опасност за живота, с рана на главата и шията, предава NOVA.

Инцидентът е станал около 15.30 ч. Трима непълнолетни туристи, отседнали в курорта, решили да се качат на водния атракцион. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след което отново се качил самостоятелно.

При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналият бил с леко кръвотечение в областта на брадичката. Отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо, като получил световъртеж. Прегледан е от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че е получил комоцио и в тази връзка повикал екип на „Спешна помощ”.