България

Момче на 16 г. падна от атракцион в морето

Той е паднал от надуваем банан, теглен от джет

20 август 2025, 20:12
Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма
Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов

Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов
Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар
Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт

Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт
Борисов: Тръмп много майсторски изигра картите си с европейските държави и Украйна

Борисов: Тръмп много майсторски изигра картите си с европейските държави и Украйна
След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки
Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител
Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

Н ов случай на инцидент с атракцион. Този път от Слънчев бряг. 16-годишен тийнейджър е паднал от надуваем банан, теглен от джет. Закаран е в спешното на УМБАЛ - Бургас в съзнание. Пострадалият е без опасност за живота, с рана на главата и шията, предава NOVA.

Инцидентът е станал около 15.30 ч. Трима непълнолетни туристи, отседнали в курорта, решили да се качат на водния атракцион. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след което отново се качил самостоятелно.

След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналият бил с леко кръвотечение в областта на брадичката. Отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо, като получил световъртеж. Прегледан е от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че е получил комоцио и в тази връзка повикал екип на „Спешна помощ”.

Източник: NOVA    
Слънчев бряг инцидент
Последвайте ни
Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

САЩ наложиха санкции на магистрати от Международния наказателен съд

САЩ наложиха санкции на магистрати от Международния наказателен съд

Момче на 16 г. падна от атракцион в морето

Момче на 16 г. падна от атракцион в морето

Ескалация, Полша обвини Русия за взрив на дрон

Ескалация, Полша обвини Русия за взрив на дрон

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо котките винаги миришат толкова добре

Защо котките винаги миришат толкова добре

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задържаха двама за кражба на метал от влаковата катастрофа край Пясъчево

Задържаха двама за кражба на метал от влаковата катастрофа край Пясъчево

България Преди 2 часа

Един полицейски служител бил нападнат при задържането

Роднини на затворници крият телефони в пъпеш, напояват дрехи с наркотици

Роднини на затворници крият телефони в пъпеш, напояват дрехи с наркотици

България Преди 3 часа

Прави впечатление все по-голямата изобретателност

Борисов: Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки

Борисов: Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки

България Преди 3 часа

Борисов: Регулациите идват първо от семейството

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

Свят Преди 3 часа

"Това забавяне не означава, че изменението на климата не е реално", подчертават учени

Украинските военни не дават Донецка област на Русия

Украинските военни не дават Донецка област на Русия

Свят Преди 3 часа

Украински командир: Това би била огромна и ужасна загуба на позиции

Възстановиха достъпа на автомобили до Терминал 2 на летище "Васил Левски"

Възстановиха достъпа на автомобили до Терминал 2 на летище "Васил Левски"

България Преди 4 часа

От началото на август бяха извършени дейности по подмяна на дилатационните фуги на естакадата към терминала

Разкриха как Русия саботира Европа

Разкриха как Русия саботира Европа

Свят Преди 4 часа

Русия ефективно наема граждани на трети страни онлайн

<p>Зъби на милиони години сочат към непознат човешки вид</p>

Зъби на милиони години сочат към непознат предшественик на човека

Любопитно Преди 4 часа

Откритието показва, че два различни човешки предшественика са съжителствали рамо до рамо

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любопитно Преди 4 часа

Любовната им история имаше своите върхове и тежки падове, но кончината му се оказа особено болезнена

Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи

Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи

Свят Преди 4 часа

Автобусът, превозвал афганистански мигранти, депортирани от Иран

Самолет падна заради товар с месо от лос

Самолет падна заради товар с месо от лос

Свят Преди 5 часа

Самолетът на Юджийн „Бъзи“ Пелота Jr. е бил с над 53 кг над допустимото тегло и с прикрепени рога на крилото, което довело до катастрофа и смъртта му през септември 2023 г.

Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени

Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени

Любопитно Преди 5 часа

43-годишният принц на Уелс не е разговарял с по-малкия си брат повече от две години

БНБ отговори на "Продължаваме промяната":

БНБ отговори на "Продължаваме промяната":

България Преди 5 часа

Недопустим опит за политическа намеса спрямо Българската народна банка

Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Свят Преди 5 часа

На мястото е оставено одеяло със съобщение, подписано от престъпната група „Метачът“

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Свят Преди 6 часа

Седем души загинаха, когато „непотопяемият“ 56-метров кораб се преобърна край бреговете на Сицилия по време на необичайна буря през август миналата година

Кралят и кралицата на Тайланд

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Любопитно Преди 6 часа

Принцеса Баджракитиябха Махидол, най-голямата дъщеря на крал Маха Вачиралонгкорн, официално известен като Рама X, продължава да се бори за живота си, след като от три години е в кома

Всичко от днес

От мрежата

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Българска актриса е замесена в скандален развод на турска звезда (СНИМКИ)

Edna.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

НА ЖИВО: България - Нидерландия, ключовият мач за Световното по баскетбол

Gong.bg

Руи Мота: Фаворити сме, но трябва да го покажем на терена

Gong.bg

Жена загина при тежка катастрофа край Исперих

Nova.bg

Установиха причината за смъртта на детето, паднало от парашут

Nova.bg