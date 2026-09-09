40 млн. долара за мълчание: Бивша приятелка на Мъск с шокиращи разкрития

А шли Сейнт Клер говори на филмовата премиера във Венеция на документалния филм на Алекс Гибни „Мъск“, където предупреди за неговото опасно влияние.

Илон Мъск сее „нарочно разединение“ чрез своята социална платформа X, което ще бъде катастрофално, освен ако не бъде регулирано, предупреди майката на едно от 14-те потвърдени деца, на които най-богатият човек в света е баща.

В „Мъск“, нов документален филм на ветерана режисьор Алекс Гибни, бившата MAGA инфлуенсърка Ашли Сейнт Клер казва, че Мъск ѝ е казал в текстово съобщение, че иска да има дете от нея, защото трябва да има „легион от деца преди гражданската война“, пише The Guardian.

Двойката имаше син през 2024 г., но оттогава са разделени. Сейнт Клер казва, че екипът на Мъск ѝ е предложил еднократно плащане от 40 милиона долара и месечна издръжка от 100 000 долара в замяна на подписването на споразумение за конфиденциалност, но са оттеглили офертата, след като тя е отказала да го подпише.

Запитана на премиерата на документалния филм на филмовия фестивал във Венеция дали бившият ѝ партньор просто се страхува от гражданска война, или активно се опитва да я разпали, Сейнт Клер каза: „Каквото и да е, това, което той прави с тази платформа в X, не може да бъде пренебрегнато, защото той подклажда пламъци, които не съществуват в реалния свят“.

„Той създава нещо, което причинява ефекти в реалния свят с всички тези публикации в X. Вярвам, че той причинява съзнателно разделение, което може да бъде катастрофално, ако не бъде регулирано или овладяно, или ако не направим необходимото, за да го потушим“, каза бившата поддръжничка на Тръмп, която заяви също, че сега съжалява за предишния си политически активизъм.

Откакто придоби сайта, известен преди като Twitter, през 2022 г., Мъск използва платформата, за да засилва личните си политически възгледи. В понеделник той отпразнува силния резултат за крайнодясната „Алтернатива за Германия“ на провинциалните избори в Саксония-Анхалт, пишейки „Браво!“ в отговор на адмирациите на съпредседателката Алис Вайдел.

Режисьорът Гибни, чиито предишни теми включват Enron, Владимир Путин и американската армия, каза, че фиксацията на Мъск върху колапса на цивилизацията вероятно се корени в детството му в Южна Африка. „Той е имал детство, което е било много трудно и травматично. До известна степен той сега проиграва тази травма върху останалите от нас, ако трябва да психоанализирам ситуацията“, каза Гибни във Венеция.

Четиричасовият документален филм, който Гибни е снимал в продължение на три години, рисува цялостен портрет на възхода на Мъск от софтуерен стартъп технологичен предприемач до инженер, продаващ ракети и електрически автомобили, и впоследствие последовател на MAGA.

„Това, което открих, беше, че историята на Мъск не е нова технологична история. Неговата история се оказва история за ново вино със стар етикет. Историята му се оказва история за измамник и изкуствен надувател на акции. Неговото богатство и власт идват от изкуственото напомпане на цените на акциите“, каза Гибни.