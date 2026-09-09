България

Промени при детските помощи: Отпада санкцията за повече от 5 неизвинени отсъствия

Месечните помощи вече няма да се спират за цяла година, предвиждат одобрени от правителството промени

Василена Василева Василена Василева

9 септември 2026, 14:16
Промени при детските помощи: Отпада санкцията за повече от 5 неизвинени отсъствия
Източник: iStock Photos/Getty Images

М инистерският съвет одобри промени в Закона за семейните помощи за деца, с които се облекчава достъпът на семействата до социалната подкрепа. Целта е родителите да бъдат подпомагани по-добре при отглеждането на децата, без да им се създават прекомерни тежести, когато имат право на семейни помощи.

Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет.

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  • Отпада връщането на еднократната помощ за ученици

С промените се отменя изискването семействата да връщат получената еднократна помощ за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, ако детето е допуснало повече от пет неизвинени отсъствия.

Досега при над пет неизвинени отсъствия родителите трябваше да възстановят получената еднократна помощ.

Ефремова обясни, че това изискване се отменя, тъй като помощта се предоставя за цялата учебна година, а отсъствието на детето в рамките на един месец не означава, че родителите трябва да възстановят целия ѝ размер.

По думите ѝ досегашната санкция е била прекомерна спрямо характера на еднократната помощ.

  • Повече семейства ще могат да получават помощи

Друга промяна предвижда бременни жени – чужди гражданки, както и семейства на чужди граждани, на които е предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците, също да имат право на семейни помощи за деца.

Досега тези хора не са получавали такива помощи, обясни социалният министър.

Ефремова посочи, че отказите за предоставяне на помощи често са били обжалвани, като съдът е постановявал, че съответните средства трябва да бъдат изплатени.

Затова с промените се предвижда законът изрично да допуска изплащането на помощи и на тази група хора, когато са изпълнени условията за предоставянето им.

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  • Месечните помощи ще се спират само за един месец

Променя се и режимът при месечните семейни помощи за деца.

Досега при определен брой отсъствия на детето от предучилищната или училищната група помощите се спираха за цялата година.

С новите правила санкцията се намалява – месечните помощи ще бъдат спирани само за месеца, в който са допуснати съответните отсъствия.

„Намалихме санкцията и вече няма да се отнемат за цяла година месечните помощи, а ще се отнемат само за един месец – месеца, в който са допуснати съответните отсъствия“, заяви Ефремова.

  • Целта е децата да не отпадат от образователната система

По думите на министъра анализите показват, че спирането на семейните помощи за цяла година може да има обратен ефект.

Вместо да мотивира родителите да насърчават децата си да посещават редовно училище или детска градина, тежката санкция може да създаде риск детето да отпадне трайно от образователната система.

Именно затова правителството предлага санкцията да бъде ограничена до конкретния месец, в който са установени нарушенията, като същевременно се запазва връзката между получаването на помощите и редовното посещение на учебните и предучилищните заведения.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николета Василева    
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