България

Нов механизъм за минималната заплата: Между 620 и 673 евро може да е възнаграждението през 2027 г.

Правителството одобри промени в Кодекса на труда

Василена Василева Василена Василева

9 септември 2026, 14:08
Нов механизъм за минималната заплата: Между 620 и 673 евро може да е възнаграждението през 2027 г.
Източник: iStock photos/Getty images

М инистерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, с които се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет.

Как ще се определя минималната заплата от 2027 г.

С промените се регламентират критериите и конкретните показатели, които ще се използват при определянето на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на нейната адекватност. Механизмът е разработен съвместно със социалните партньори през август.

  • Четири критерия ще определят диапазона

Новият механизъм предвижда четири критерия, които заедно ще формират композитен индикатор. Той ще определя горната граница на преговорите между социалните партньори.

Критериите са:

  1. покупателната способност;
  2. общото ниво на достигнатите работни заплати;
  3. темповете на растеж на минималните работни заплати;
  4. производителността на труда.

Покупателната способност ще се изчислява чрез средногодишното изменение на индекса на цените в малката потребителска кошница.

Общото ниво на достигнатите работни заплати ще се определя чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата, а темповете на растеж на минималните работни заплати – чрез годишното изменение на средната брутна работна заплата.

Производителността на труда ще се изчислява чрез годишното изменение на брутната добавена стойност на един зает за период от последните 10 години.

Разбраха се за механизъм за минималната работна заплата

  • Между 620,20 и 672,80 евро за 2027 г.

По думите на Ефремова конкретният диапазон, в който би могла да бъде определена минималната работна заплата за 2027 г., е между 620,20 евро и 672,80 евро.

Минималната стойност съответства на достигнатия към момента размер, докато максималната е изчислена по новата формула.

На въпрос дали очаква минималната заплата през следващата година да бъде по-близо до 620,20 евро или до 672,80 евро, Ефремова отговори:

„По-скоро категорично в посока увеличаване“.

  • Как ще се определя минималната заплата?

Според новите правила всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи размера на минималната работна заплата след консултации и реални преговори между социалните партньори.

На всеки три години ще се прави оценка на адекватността на минималното възнаграждение.

„Ще се стремим размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно 60% от медианната работна заплата и нивото на издръжката на живота“, заяви министърът.

Данните за издръжката на живота ще бъдат предоставяни от Националния статистически институт. НСИ ще има ангажимент в срок до девет месеца от приемането на законопроекта от Народното събрание да разработи методология за изчисляването на този показател.

Mинималната заплата за 2027 г. ще бъде определена до края на септември

  • Има риск от забавяне

Ефремова предупреди, че забавянето на процедурата по определяне на размера на минималната работна заплата може да доведе до ситуация, при която тя да не бъде увеличена през следващата година.

„Ние вече сме практически в бюджетна процедура“, посочи министърът.

Предстои проектът да премине през съгласувателна процедура и обществено обсъждане, както и да бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

След това проектът на решение трябва да бъде одобрен от Министерския съвет.

Преди това обаче Народното събрание трябва да приеме промените в Кодекса на труда, одобрени днес от правителството. Именно те ще бъдат правното основание за приемането на постановление с новия размер на минималната работна заплата.

Минималната заплата вече ще се решава по календар

  • Какво ще реши Конституционният съд?

Министърът заяви, че няма да коментира какво би решил Конституционният съд по въпроса за досегашния механизъм за определяне на минималната работна заплата.

„Към днешна дата правителството изпълнява поетия ангажимент до края на лятото да има нов механизъм за минималната работна заплата“, допълни Ефремова.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николета Василева    
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