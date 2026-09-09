„Обичам го и до днес“: Гуинет Полтроу с неочаквани разкрития за раздялата с Брад Пит

Г уинет Полтроу останала „изключително разочарована“ след раздялата си с Брад Пит.

Актрисата направи рядък коментар по време на гостуването си в подкаста „Friends Keep Secrets“ във вторник, където се върна към края на „опияняващия“ си романс със своя бивш годеник, пише Page Six.

Екранните партньори от филма „Седем“ започват да се срещат през 1994 г., сгодяват се две години по-късно, а през 1997 г. окончателно се разделят.

„Бях просто прекалено млада, а и работехме в различни части на света“, спомня си 53-годишната Полтроу за болезнения разрив.

„Медийното внимание караше всичко да изглежда грандиозно и неестествено голямо“, добавя тя. „Трябва да носиш това фалшиво обществено бреме и допълнителния срам от това, че нещата просто не са се получили.“

Относно това в какви отношения са с 62-годишния Пит днес, основателката на „Goop“ споделя пред водещите Бени Бланко, Лил Дики и Кристин Баталуко: „Той е страхотен човек и го обичам и до днес. Приятели сме.“

Носителката на „Еми“ описва началото на връзката им като „любов от пръв поглед“ – преживяване, което определя като „страхотно“ и „изключително забавно“.

„Беше толкова красив“, възкликва Полтроу. „Мисля, че той беше на 31, а аз на 22 години.“

Актрисата си спомня, че това е била първата ѝ публична връзка и е било истинско предизвикателство да изгражда собствена кариера, докато същевременно всички са я възприемали просто като „приятелката на Брад Пит“.

Тя пояснява още, че никога не съжалява за миналото и не се чуди „какво щеше да стане, ако“.

Gwyneth Paltrow makes rare comment on ending ‘heady’ romance with ex Brad Pitt https://t.co/1UmzdviT1B pic.twitter.com/go59AKGWWd — Page Six (@PageSix) September 8, 2026

„Приемам пътя, по който съм поела“, заявява тя в интервю за „Variety“. „Почти никога не се връщам назад и не се колебая за изборите си.“

В разговора бе засегната и друга известна раздяла на звездата – тази с бившия ѝ съпруг Крис Мартин, с когото въведоха термина „съзнателно разделяне“. Полтроу призна, че началото е било изключително трудно, но въпреки това с 49-годишния фронтмен на Coldplay са успели да превъзмогнат търканията.

Gwyneth Paltrow Makes Rare Comments About Brad Pitt Romance, Calling It “Love-at-First-Sight” https://t.co/Yhy0XV9qTx — InStyle (@InStyle) September 9, 2026

Двамата се разделиха през 2014 г. след 10 години брак, но и до днес поддържат близки семейни отношения в името на двете си деца – 22-годишната Епъл и 20-годишния Моузес.

Днес Гуинет Полтроу е щастливо омъжена за продуцента Брад Фалчък, а водещият Бени Бланко се пошегува, че тя очевидно „излиза само с мъже на име Брад“, за да не бърка имената им.