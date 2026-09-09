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НАП засили проверките по границите: Ferrari за 436 000 евро попадна под обезпечение

За месец са проверени над 9800 превоза на рискови стоки, установени са 59 нарушения

Маргарита Костадинова

9 септември 2026, 14:34
НАП засили проверките по границите: Ferrari за 436 000 евро попадна под обезпечение
Източник: БГНЕС

Проверките на НАП по границите с Гърция и Румъния са се увеличили повече от три пъти само за година. От 8 август до 8 септември данъчните са проверили над 9800 превоза на стоки с висок фискален риск, при около 2700 за същия период на миналата година.

Това съобщи главен инспектор Адриан Василев, началник на сектор към Главна дирекция „Фискален контрол“ на НАП.

Засиленият контрол се извършва от началото на август, като проверките се определят след анализ на риска.

59 нарушения и обезпечения за над 633 000 евро

За един месец са установени 59 нарушения на данъчното законодателство.

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Наложени са и 162 обезпечителни мерки на обща стойност над 633 000 евро. За сравнение, през същия период на миналата година мерките са били 128 за около 352 000 евро.

Сред по-интересните случаи е превоз на спортен автомобил Ferrari на стойност около 436 000 евро.

Получателят му е имал изискуеми задължения към НАП и затова върху автомобила са наложени обезпечителни мерки за около 137 000 евро.

„Автомобилът не се иззема. Налагат се обезпечителни мерки във връзка със задълженията, като се обезпечава автомобилът“, обясни Василев.

Така собственикът не може да се разпорежда с автомобила по начин, който би попречил на обезпечаването, докато задължението не бъде погасено.

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Два автомобила не били предварително декларирани

При друга проверка са установени два автомобила на обща стойност 59 000 евро, чийто превоз не е бил предварително деклариран пред НАП.

За нарушението е наложена имуществена санкция от 23 600 евро.

По думите на Василев законът изисква стоките да бъдат предварително декларирани, а при неспазване на това задължение санкцията може да достигне 40% от данъчната основа на стоките.

Опитват да крият стоката в товарни бусове

НАП е установила и осем случая на опити за заобикаляне на фискалния контрол.

Един от използваните подходи е реално превозваната стока да бъде скрита в задната част на товарен бус зад различни материали.

През тази година има и 29 случая, при които наложените обезпечителни мерки не са били изпълнени. Тогава приходната агенция пристъпва към изземване на стоката.

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Василев коментира и обсъжданите между институциите мерки за подобряване на пътния контрол. По думите му НАП подкрепя по-добрата координация между институциите и организацията на проверките по основните пътни направления.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА    
НАП Фискален контрол Гранични проверки Данъчни нарушения Превоз на стоки Обезпечителни мерки Стоки с висок фискален риск Санкции Гърция Румъния
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