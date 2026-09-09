България

НЗОК и БЛС подписаха Национлания рамков договор

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова определи като изключително важно, че е постигнато съгласие

Николай Киров Николай Киров

9 септември 2026, 15:29
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Н ационалната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС) подписаха Националния рамков договор (НРД) за медицински дейности за 2026 - 2028 г.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова определи като изключително важно, че е постигнато съгласие по НРД и е спазена бюджетната рамка.

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„За мен е чест, че днес Министерство на здравеопазването е домакин на тази церемония, заяви тя. 

Управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов отбеляза, че работата по НРД е започнала преди година, като през последните два месеца са се водели ежедневни преговори с БЛС. 

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Новият Национален рамков договор предвижда увеличение на цените на медицинските дейности и промени в организацията и контрола на медицинската помощ.

Даскалов определи постигнатото като „оптимален баланс“, като подчерта, че правата на пациентите са защитени.

Цените в първичната извънболнична помощ се увеличават с 4,38%, а в специализираната - средно с 4,37%. При болничната помощ е договорено увеличение на цените средно с до 10%. Предвижда се и еднократно плащане през ноември за отчетените дейности на лекарите от първичната и специализираната извънболнична помощ.

Сред промените е по-строг контрол върху работата на общопрактикуващите лекари.

Разширява се обхватът на заболяванията, при които са предвидени индикации за хоспитализация.

„До края на месец септември ще имаме време да подготвим необходимите документи за подписване на договори с изпълнителите на медицинска помощ и да подготвим необходимите промени в информационната система на НЗОК“, каза той и подчерта, че по отношение на текстовете на новия 3-годишен договор е постигнат оптимален баланс, тъй като интересите на здравноосигурените лица са защитени в пълна степен от гледна точка на повече дейности, представени в условията на пълна прозрачност и информираност на пациентите за техните права. 

Д-р Даскалов добави, че са защитени и интересите на държавата, както и правата на медицинските специалисти от гледна точка на прозрачност в действията на контролиращата институция и по-високо заплащане чрез увеличени цени на дейностите. 

„Цените на дейностите в първичната извънболнична медицинска помощ са увеличени средно с 4,38%, а на тези в специализираната извънболнична медицинска помощ средно с 4,37%. Цените при медико-диагностичните дейности са запазени, но са разчетени по-голям по обем изследвания в полза на здравноосигурените лица“, обяви управителят на НЗОК. 

Той съобщи още, че цените на дейностите в болничната медицинска помощ е договорено да бъдат увеличени средно с до 10%, с изключение на дейностите за хемодиализа, за диагностика и лечение на онкологични и хематологични заболявания, за лъчелечение, за позитронно-емисионна томография с компютърна томография на хибриден скенер и клинични пътеки за асистирана с робот хирургия за злокачествени заболявания. 

Предвижда се заплащане на еднократна сума през месец ноември т.г. за всички отчетени дейности от изпълнителите на първична и специализирана извънболнична медицинска помощ по изпълнение на предходния индивидуален договор за периода от 1 януари до 31 август 2026 г. във връзка с увеличението на цените. 

Договорени са алгоритми, цени и обеми на новите клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури, включени в пакета от медицински дейности, заплащани от бюджета на Касата. 

„Допускат се изследвания на пациенти в ранен стадий на бъбречни заболявания. В извънболнична помощ се въвежда пакет „Лицево-челюстна хирургия“. Въведена е също така и мигрената като диспансерна диагноза“, съобщи д-р Даскалов. 

Допуска се нов вид лечение на две онкологични заболявания с радиофармацевтични продукти при невроендокринни тумори и простатен карцином. 

„Веднага след подписване на договора стартира процедурата по подготовка на Бюджета на НЗОК за 2027 г. в съответствие с указанията на Министерството на финансите, а едновременно с това ще се оцени необходимостта от промени и усъвършенстване на разпоредбите както в НРД, така и на други нормативни документи, по които НЗОК работи“, поясни д-р Даскалов. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
НЗОК Национален рамков договор Здравеопазване Медицински дейности БЛС
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