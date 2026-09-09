Разбиха депо за наркотици, снабдявало куриери за доставки до „дроп локации“

Д епо за наркотици, използвано за снабдяване на куриери, е разбито при полицейска операция, съобщи NOVA.

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

По първоначална информация става дума за склад, в който са били съхранявани наркотични вещества, предназначени за последващо разпространение. Оттам са били снабдявани куриери, които доставяли дрогата до т.нар. „дроп локации“ - предварително определени места, на които наркотиците се оставят, без да има пряк контакт между продавач и купувач.

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Очаква се властите да дадат повече подробности за проведената операция на брифинг.

Предстои да бъде съобщено какви количества и видове наркотични вещества са открити, къде точно се е намирало депото и има ли задържани при акцията.

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Полицията и прокуратурата трябва да предоставят информация и за предполагаемия мащаб на схемата за разпространение и ролята на установените до момента участници.