Свят

Тежка катастрофа на влак в Полша, много пострадали

В спасителната операция са включени и два медицински хеликоптера

Николай Киров Николай Киров

9 септември 2026, 14:59
Тежка катастрофа на влак в Полша, много пострадали
Източник: EPA/БГНЕС

Н ай-малко 20 души са ранени, четирима от тях тежко, след като междуградски влак се блъсна в камион на железопътен прелез в Южна Полша и дерайлира.

Влакът, пътуващ от източния град Люблин към северното пристанище Шчечин, се е ударил в тежкотоварния автомобил близо до град Пшисуха, на около 100 километра югоизточно от Варшава, около 11:20 часа, съобщиха местни медии.

Дерайлирал влак в Полша взе жертви

Сред ранените са машинистът на влака и шофьорът на камиона, съобщи местната полиция. Водачът на камиона е бил заклещен в превозното средство, но е успял да излезе с помощта на пожарникари, заяви говорител на противопожарната служба пред новинарския сайт „Интерия“.

„Локомотивът е на една страна върху съседния коловоз, а някои от вагоните също са преобърнати настрани“, каза говорителят.

Влакът „Козьолек“ се е състоял от шест вагона и локомотив и е превозвал около 120 пътници, съобщи железопътният оператор PKP Intercity.

Сблъсък между влак и камион в Полша: 22-ма са ранени

В спасителната операция са включени и два медицински хеликоптера.

Цялото железопътно движение по линия 22 е преустановено.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
влакова катастрофа Полша инцидент
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