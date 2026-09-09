Тежка катастрофа на влак в Полша, много пострадали

Н ай-малко 20 души са ранени, четирима от тях тежко, след като междуградски влак се блъсна в камион на железопътен прелез в Южна Полша и дерайлира.
Влакът, пътуващ от източния град Люблин към северното пристанище Шчечин, се е ударил в тежкотоварния автомобил близо до град Пшисуха, на около 100 километра югоизточно от Варшава, около 11:20 часа, съобщиха местни медии.
Дерайлирал влак в Полша взе жертви
Сред ранените са машинистът на влака и шофьорът на камиона, съобщи местната полиция. Водачът на камиона е бил заклещен в превозното средство, но е успял да излезе с помощта на пожарникари, заяви говорител на противопожарната служба пред новинарския сайт „Интерия“.
„Локомотивът е на една страна върху съседния коловоз, а някои от вагоните също са преобърнати настрани“, каза говорителят.
Влакът „Козьолек“ се е състоял от шест вагона и локомотив и е превозвал около 120 пътници, съобщи железопътният оператор PKP Intercity.
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В спасителната операция са включени и два медицински хеликоптера.
Цялото железопътно движение по линия 22 е преустановено.
Nearly 100 people were aboard the Lublin–Szczecin train when the collision occurred near Sokolnik in the Mazovia region. The locomotive and part of the train left the tracks, with injuries reported.— TVP World (@TVPWorld_com) September 9, 2026
Firefighters and paramedics are at the scene assessing those hurt, while rail… pic.twitter.com/3Z5lF9PJ7R