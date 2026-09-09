Тежка катастрофа на влак в Полша, много пострадали

Н ай-малко 20 души са ранени, четирима от тях тежко, след като междуградски влак се блъсна в камион на железопътен прелез в Южна Полша и дерайлира.

Влакът, пътуващ от източния град Люблин към северното пристанище Шчечин, се е ударил в тежкотоварния автомобил близо до град Пшисуха, на около 100 километра югоизточно от Варшава, около 11:20 часа, съобщиха местни медии.

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Сред ранените са машинистът на влака и шофьорът на камиона, съобщи местната полиция. Водачът на камиона е бил заклещен в превозното средство, но е успял да излезе с помощта на пожарникари, заяви говорител на противопожарната служба пред новинарския сайт „Интерия“.

„Локомотивът е на една страна върху съседния коловоз, а някои от вагоните също са преобърнати настрани“, каза говорителят.

Влакът „Козьолек“ се е състоял от шест вагона и локомотив и е превозвал около 120 пътници, съобщи железопътният оператор PKP Intercity.

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В спасителната операция са включени и два медицински хеликоптера.

Цялото железопътно движение по линия 22 е преустановено.