Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на Илиян Филипов

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А пелативният съд в Пловдив остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

Магистратите посочиха, че е събран значителен обем доказателства, а органите на досъдебното производство са проявили изключителна усърдност. Престъплението е било много добре планирано и организирано както по отношение на извършването му, така и по отношение на укриването на доказателства с цел да не бъде разкрит извършителят, посочи съдия Елена Захова. Според нея с оглед на това съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Тя коментира, че Мегеров е реабилитиран по всички предходни осъждания и трябва да се разглежда като неосъждано лице. Ако вината му бъде доказана, той може да бъде осъден на лишаване от свобода за срок от 15 години до доживотен затвор без право на замяна.

Към настоящия момент е ясно, че между двамата е имало неуредени финансови взаимоотношения, като версиите включват и строителство, каза прокурор Иван Даскалов. По думите му Мегеров и Илиян Филипов са били съдружници, но обвиняемият е излязъл от съдружието и по този повод е имало плащане на пари.

Оръжието на убийството все още не е открито. Намерени са оръжия в избено помещение, ползвано от сестрата на Мегеров, които в момента се изследват, каза прокурорът.

Защитникът на Мегеров, Диляна Агова, коментира пред журналисти, че няма преки доказателства, които да го уличават, и че правото му на защита е нарушено.

"Не ни се позволява да се запознаем на спокойствие с доказателствата по делото, като ги заснемем и обсъдим с Мегеров, а прокуратурата представи нови материали днес, 10 минути преди заседанието", каза Агова.

По думите ѝ обвиняемият ще даде обяснения, когато прецени, че е уместно и подходящо.

„Мегеров упорито вярва, че се е превърнал в мишена и че удобно се събират доказателства, подкрепящи имагинерна теория, според която той е убил Илиян Филипов“, добави Агова.