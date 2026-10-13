България

Радев се срещна с руския посланик Митрофанова след атаките в Черно море

По-малко от час продължи срещата на Радев с Митрофанова

Обновена преди 2 часа / 13 октомври 2026, 11:11
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П ремиерът Румен Радев проведе среща днес в Министерския съвет с посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води.

По време на срещата министър-председателят подчерта, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова заяви от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщи правителственият пресцентър.

Премиерът Радев подчерта, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината.

Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване,  до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас.

По време на разговора премиерът Радев подчерта, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. 

Припомняме, че два търговски кораба са попаднали под атака с дронове в Черно море в близост до българското крайбрежие. Екипажът на кораба „Челси 3“ е спасен, а трима от моряците са настанени за лечение във Военномедицинската академия (ВМА) във Варна. При втория инцидент петима моряци са били спасени от преминаващи търговски кораби, а български екипи са се насочили към района, за да окажат помощ на бедстващия екипаж.

Това съобщиха по-рано днес главният секретар на МВР Любомир Николов и директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

  • 15 моряци са спасени от „Челси 3“

Корабът „Челси 3“ е бил ударен от три дрона. При силно вълнение екипи на „Гранична полиция“ са пристигнали на мястото и са спасили всичките 15 души от екипажа – осем азербайджанци и седем украинци.

„Незабавно е пристъпено към спасителна операция за изваждане на моряците от пострадалия кораб „Челси 3“. В условията на много бурно море „Гранична полиция“ пристигна незабавно на мястото на ударения от три дрона кораб и спаси 15 моряци“, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.

Осем от евакуираните моряци са откарани във варненски болници с конвой на Областната дирекция на МВР. Петима са настанени в болница „Св. Анна“, а трима са приети в МБАЛ-Варна към ВМА.

По информация на Министерството на отбраната тримата пациенти във военната болница са двама азербайджански граждани на 42 и 33 години и украински гражданин на 58 години. Те са с термични изгаряния от втора степен, като единият има и лека черепно-мозъчна травма. И тримата са настанени в Клиниката по изгаряния. Няма опасност за живота им.

  • Петима моряци са спасени от втория кораб

Около четири часа след първия сигнал е получена информация за втори бедстващ кораб на около 17 морски мили от Крапец.

По думите на Николов преминаващи търговски кораби са успели да спасят петима членове на екипажа. Моряците са били във водата и са се държали за различни предмети. Български екип на „Гранична полиция“ се е насочил към района, за да помогне на останалите бедстващи.

„Моряците казаха, че са забелязали дронове, които са обградили кораба, и са чули три взрива“, заяви Николов. По думите му все още няма окончателна информация за националността на екипажа и за състоянието на плавателния съд. По първоначални данни повечето моряци са сирийци, а трима са египтяни.

„Не можем да кажем, че е потънал“, посочи главният секретар на МВР за втория кораб, като уточни, че към момента се предполага, че той вече може да е потънал. По думите му има данни, че и този плавателен съд е бил атакуван с дронове, но обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени.

  • Спасителната операция се провежда при силно вълнение

Главен комисар Антон Златанов заяви, че „Гранична полиция“ дежури непрекъснато по морската граница и е реагирала незабавно и при двата сигнала.

„Навътре, където е инцидентът, вълнението е малко над 4 бала. Нашите екипи тръгнаха и спасителната операция е рискова, но с координация с щаба се вземат решения“, обясни той.

По думите му катерът на „Гранична полиция“ е успял да се приближи до „Челси 3“ и да прехвърли екипажа. След около два часа моряците са били свалени на пристанището.

При втория сигнал условията са били още по-трудни заради бурното море. Златанов уточни, че приближаването до бедстващ кораб и прехвърлянето на хора между два плавателни съда крият допълнителни рискове.

„В момента целият щаб и институциите сме се концентрирали по спасяването, след това ще има действия по анализи и т.н.“, каза той.

Златанов посочи още, че България си партнира с Румъния в охраната на външната граница на Европейския съюз в Черно море, както и с Турция. По думите му в южната част на българското Черноморие предстои едноседмична тренировка с турските служби.

Източник: БГНЕС    
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