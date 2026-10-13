Президентски избори

ЦИК: Всички машини за гласуване трябва да са готови до четвъртък

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 17:27
ЦИК: Всички машини за гласуване трябва да са готови до четвъртък
Източник: БТА

Н ад 7200 машини за гласуване вече са ремонтирани и до четвъртък се очаква всички 12 800 да са готови, каза говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на редовния брифинг на Комисията, свързан с предстоящите на 25 октомври 2026 г. президентски избори. Брифингът се проведе в склада на „Карго партнерс”, в който се съхраняват машините. Там пред журналисти беше показана дейността по подготовката и инсталирането на машините, както и смяна на четец на машина.

Движим се по план, в съответствие с методическите указания и процесът върви активно, каза Балова. В момента се извършва всеобхватна диагностика. Неведнъж сме анонсирали, че предходният състав на ЦИК, още в миналата година, заедно с Министерството на електронното управление са направили диагностика на машините, които са излизали извън строя на минали избори. Те не са били ремонтирани до ден днешен и тогава, когато стартира обществената поръчка, започна ремонтът, като са диагностицирани и останалите машини. Този четвъртък очакваме всички машини да бъдат готови за гласуване.

ЦИК прави надзор над процеса и ние имаме експерт, който протоколира всяко нещо, което е ремонтирано. Знаем във всеки един момент на коя машина, с какъв номер, какъв ремонт се е извършил и каква част е сменена, ако е било необходимо. Тя допълни, че Йордан Василев от ЦИК, който е ръководител на работната група по машинно гласуване, прави и изненадващи проверки. В момента тече и процесът по удостоверяване на машините за гласуване, който се извършва от Министерството на иновациите, от Българския институт по метрология и от Българския институт по стандартизация. 

Източник: БТА

Секциите с машинно гласуване са тези с над 300 души и в страната имаме 9311 секции, като в около 2000 от тях ще има две машини на база на списъците с над 780 души, каза Балова. Извън страната имаме 242 секции, в които ще се гласува с машини, като в 38 от тях ще има по две машини. Машините за първи тур в чужбина са 280. Те ще бъдат подготвени и изпратени с международно карго, което ще се случи в последната седмица преди изборите. Балова посочи, че извън страната има 613 секции, разположени в 60 държави, като за справка, на миналите избори има 493 секции в 52 държави. Тя добави, че адресите на секциите ще бъдат оповестени на сайта на Министерството на външните работи и освен това ще има и интерактивна карта в приложението на ЦИК „Избори 360°”.

ЦИК: Ремонтът на машините за гласуване върви по график

Балова показа и образците на хартиените бюлетини, които ще бъдат използвани в секциите с под 300 избиратели. Тя допълни, че до момента това е бюлетината с най-много кандидати. Броят на отпечатаните бюлетини ще бъде според броя на избирателите плюс 10% аванс, което е около 6 милиона и 600 хил., допълни тя. За чужбина също е предвидено там, където има машини, да има и хартиени бюлетини, ако все пак машината откаже.

Ако се стигне до втори тур бюлетините ще бъдат отпечатани наново, допълни тя, като добави, че предстои и адаптиране на софтуера, съответно за кандидатите, които останат на балотаж. За втори тур в чужбина ще бъдат изпратени нови машини, заради сложна логистика по връщане на машините, програмирането им наново и връщането им обратно. Тя съобщи, че вече е предвидена абсолютно бройката, като работят в добра координация с Министерството на външните работи. Относно координирането на правилните дата и час на машините Балова посочи, че се сменят всички батерии и платки, за да е съобразено с тази мярка за сигурност.

Техниците от „Сиела Норма”, които ще работят на изборния ден в и извън страната, са 3000, съобщи говорителят на ЦИК. В отговор на въпрос ако има проблем с машината, дали решението се взима от ЦИК, Балова отговори, че от различните секции ги уведомяват и следва да се обадят в техническия център на Сиела, да се прецени дали може да се отстрани бързо съответната повреда или да се премине на хартиено гласуване. 

На въпрос за готовността за реакция при поява на т. н. бели разписки тя обясни, че ще има дебат, на който ще се реши след колко на брой - две, три или пет бели разписки ще се прекрати машинното гласуване. Надяваме се все пак, с оглед на мащабния ремонт, който се прави, да сведем това до минимум. Тя отбеляза, че на предходните парламентарни избори е имало проблем само със 103 машини, което е само 1% дефектирали.

На въпрос дали ремонтите са направени според всички правила и самите машини не са манипулирани, Балова посочи, че няма интернет и няма възможност за закачване на друг софтуер, а и в ЦИК има експерт, който протоколира всяка една машина, която минава ремонт. Тя посочи, че в някои машини остават част от старите флашки, но голяма част от тях са подменени. 

Как ще гласуваме на президентските избори - ЦИК с важни подробности за машините

Във връзка с новите изисквания за хартията на машините тя посочи, че единствената разлика е, че няма защитите на бюлетината, тъй като е контролна разписка без статут на бюлетин, на която избирателят контролно проверява за кого е гласувал. Отчетът не се отчита от тези контролни разписки, а се генерира от машината. Надяваме се на по-малко грешки с хартията и принтерите, тъй като голяма част от машините, които бяха дефектирали, са имали проблеми с принтерите и те сега са подменени.

Източник: БТА

Балова посочи, че в четвъртък в Министерството на иновациите и дигиталната информация ще бъде публично генериран хеш-кодът, който ще се използва в софтуера на машините. Той ще бъде публикуван на страницата на ЦИК, на страницата на министерството, както и в изборния ден ще бъде поставен пред всяка секционна избирателна комисия (СИК) и генериран на контролните разписки, за да може всеки избирател да свери дали това е удостовереният софтуер.

Най-често сменяните части са принтери и четци, каза Стефан Минков, IT мениджър от „Сиела норма". Принтерите, четците и захранващите адаптори са най-скъпата част, а батериите например са пренебрежим разход, допълни той. Най-често се установява като проблем, че някои части са износени, като нашата теория е, че е поради липса на пълно отговаряне в годините назад на спецификацията на ролките хартия, допълни той. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Йоана Новакова    
машинно гласуване ЦИК президентски избори
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