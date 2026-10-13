Кличко въстана срещу администрацията на Зеленски

К метът на Киев Виталий Кличко обвини хора от обкръжението на украинския президент Володимир Зеленски в политически интриги и опити за узурпиране на местното самоуправление в столицата на Украйна.

"Докато Вие, в качеството си на върховен главнокомандващ, сте съсредоточени върху войната и отбраната на Украйна, хора от най-близкото Ви обкръжение се занимават с политически интриги. И тези процеси достигат критична точка. В Киев се прави опит за дестабилизиране на управлението и за унищожаване на местното самоуправление", заяви Кличко в Телеграм.

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По думите му новият ръководител на Киевската военна администрация блокира решаването на важни градски проблеми.

"Новият ръководител на Киевската градска военна администрация – който няма нито военно образование, нито опит и зае мястото на бойни генерали, блокира решаването на ключови градски въпроси. Сред тях са ремонтът на повредени сгради, обезщетяването на пострадали жители, възстановяването на инфраструктурата и други. Това дестабилизира управлението на града и застрашава жизненоважните услуги за столицата", посочи Кличко.

Градоначалникът обвини ръководителя на военната администрация и в опит да присвои правомощията на кмета, градския съвет и градската държавна администрация в нарушение на закона.

"Същевременно той се опитва да узурпира правомощията на кмета, на градския съвет и на Киевската градска държавна администрация, в нарушение на закона. Бих искал да Ви напомня, че военната администрация е временен орган, предназначен да се занимава с отбраната и сигурността, а не да узурпира властта", подчерта Кличко.

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Кметът припомни, че жителите на Киев са избрали своето градско ръководство, и заяви, че ще продължи да защитава интересите им.

"Жителите на Киев избраха кмета на града, в който живеят, и аз ще продължа да защитавам техните интереси. Призовавам президента, като гарант на Конституцията, да предотврати унищожаването на местното самоуправление – основата на демокрацията", добави Кличко.