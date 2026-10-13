Зимата дойде през октомври: Сняг заваля на Боровец

В най-стария български зимен курорт Боровец заваля сняг във вторник (13 октомври) следобед, което е ясен индикатор за настъпващото застудяване. Събитието бележи преход към зимни условия във високите части на планините и предвещава по-ниски температури в цялата страна.

Според информация на агенция БГНЕС температурата в курорта е била 0 градуса малко преди 16:00 ч. Това метеорологично явление, макар и не необичайно за октомври, служи като сигнал за началото на по-студения период от годината.

Сняг е валял не само в Боровец, но и в по-високите части на планината. В района на Ястребец, на 2039 метра надморска височина, и в ски зона Маркуджик (2369 метра) също е регистрирана снежна покривка, като там температурата е била с почти градус по-ниска.

Прогнозата за сряда, 14 октомври, предвижда валежите от дъжд да продължат главно в Стара планина, Родопите и Странджа. В масивите на Югозападна България се очаква валежите да спрат. Над 1500 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг, като в Родопите снежната граница ще бъде по-ниска – над 1200 метра.

Синоптичната обстановка се допълва от очакван силен север-североизточен вятър. В планините от източната половина на страната вятърът се очаква да бъде бурен, което допълнително ще усложни условията във високите части.

Ранният снеговалеж е важно напомняне за наближаващия зимен сезон и необходимостта от подготовка за променящите се метеорологични условия, особено за жителите и посетителите на планинските райони.