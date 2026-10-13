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Меган Маркъл пусна лимитиран модел суитшърт в подкрепа на майки и деца

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл се включи в благотворителна кампания съвместно с MOM и Archewell Philanthropies. Приходите от продажбата на лимитираната серия суитшърти ще бъдат дарени в подкрепа на майки и деца в неравностойно положение

13 октомври 2026, 16:28
Меган Маркъл пусна лимитиран модел суитшърт в подкрепа на майки и деца
Източник: Getty Images

Х ерцогинята на Съсекс Меган Маркъл се присъедини към благотворителна инициатива в подкрепа на майките и децата. Заедно с организацията Moms Offering More (MOM) и фондацията Archewell Philanthropies, която ръководи съвместно с принц Хари, херцогинята създаде лимитирана серия суитшърти.

Цената на един модел е 100 долара, а всички приходи от продажбите ще бъдат предназначени за благотворителни цели.

  • Особености на модела

Колекцията беше представена в навечерието на Международния ден на момичето, който се отбелязва на 11 октомври, като официалният старт на продажбите беше планиран именно за тази дата.

Дрехата е в кремав цвят с класическо кръгло деколте. Изчистеният дизайн е допълнен от шоколадово-кафява бродерия на гърба и ръкава с надпис „Важните малки неща“. Това послание се превърна в основен акцент на кампанията, напомняйки за значението на ежедневните грижи, подкрепата и вниманието към децата.

„Като родители ни обединява едно общо желание, а именно да осигурим на децата си сигурно бъдеще, в което да се чувстват обичани“, сподели Меган Маркъл пред списание People.

По думите на херцогинята партньорството с Moms Offering More е част от по-широка инициатива в подкрепа на „Алианс на майките“ – общност, която оказва помощ на майки и деца.

Тя подчерта също, че дори малките жестове и действия могат да окажат значително влияние, особено когато става въпрос за благополучието на следващото поколение.

  • За какво ще бъдат използвани средствата?

Всички средства от продажбата на всеки суитшърт на стойност 100 долара ще бъдат дарени на Moms Offering More и на Алианса за правата на децата в Лос Анджелис – организация, подкрепяна от „Алианс на майките“. По този начин закупуването на дрехата се превръща в директен начин за подкрепа на семейства в нужда.

Благотворителната кампания на Меган Маркъл има за цел да привлече допълнително внимание към нуждите на родителите и да напомни, че създаването на безопасна среда за децата започва с ежедневната грижа.

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