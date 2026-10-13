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НАП откри 11 нарушения в софийски ресторант

Заведението беше запечатано за една нощ заради съмнения за дистанционна манипулация на софтуера, а инспекторите ще следят оборота му пет дни на място

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

13 октомври 2026, 16:42
НАП откри 11 нарушения в софийски ресторант
Източник: istock

Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ в НАП установиха 11 нарушения в столичен ресторант, съобщи приходната агенция.

Проверката е започнала с контролна покупка, при която след плащането не е бил издаден фискален бон. Когато тайният клиент е поискал касова бележка, е получил имитация, издадена от нефискален принтер.

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След като служителите на НАП са се легитимирали, е започнала инвентаризация и проверка на фискалните устройства, наличностите в касата и трудовите договори на работещите. Заради отказ на персонала да съдейства на място са били повикани полицаи от Първо районно управление на МВР.

Какво са открили инспекторите

Освен некоректно отчитане на продажбите, фискалните инспектори са установили разлика между наличността в касата и маркираното на фискалното устройство. В обекта са открити нефискални бонове, а сумите от тях и от контролната покупка не са били отразени на касовия апарат. Липсвал е и кочан с касови бележки, каквото е изискването на Наредба Н-18.

От работещите на място само един е имал трудов договор с дружеството – собственик на ресторанта, а останалите са били наети от друга фирма.

Запечатан за нощта и пет дни наблюдение

Заради съмнения за манипулиране и дистанционен достъп до софтуера и компютъра в заведението проверяващите са запечатали ресторанта за една нощ. Целта е била да се запази информацията от софтуера за управление на продажбите и да се осигури безпрепятствено протичане на инвентаризацията.

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От 11 октомври, в рамките на пет дни, фискалните инспектори провеждат така нареченото „явно наблюдение“ – те присъстват в заведението през цялото му работно време, за да проследят реалните обороти, регистрирани с касови бележки. От дружеството, което управлява ресторанта, са изискани документи за произхода на стоката, данни от ПОС терминала и софтуера за управление на продажбите, счетоводни документи и др.

За установените нарушения може да бъде наложена административна мярка „запечатване на обект“.

Как да проверите бележката си

От НАП напомнят, че потребителите могат да проверяват касовите бележки чрез мобилното приложение NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То е достъпно в App Store и Google Play.

Сигнали за неиздадени касови бележки, фалшиви платежни документи или други данъчни и осигурителни нарушения могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 или на infocenter@nra.bg.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: НАП    
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